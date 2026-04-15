Neuer Mut für eine Welt im Wandel

Zukunftsforum Baden-Baden bringt Generationen zusammen

Was entsteht, wenn man hundert junge Führungskräfte unter dreißig – herausragende Talente aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – mit etablierten Entscheidungsträgern zum offenen Austausch zusammenbringt?

Die Antwort von Eberhard Weiblen, CEO von Porsche Consulting und einer der zahlreichen hochkarätigen Speaker, brachte die vielfach geäußerte Stimmung auf den Punkt: „Freude auf die Zukunft!“

Die gelungene Premiere des Zukunftsforums Baden-Baden fand vom 27. bis 29. März 2026 im Palais Biron statt – drei Tage, die Mut machten und Aufbruch vermittelten.

Austausch auf Augenhöhe als zentrales Konzept

Initiiert wurde das neue Forum von einem jungen Team der Generation Z rund um den Sozialunternehmer Konstantin Kölmel und den Wirtschaftsinfluencer Niklas Schwab. Mit hohen Ansprüchen gestartet, konnte das Zukunftsforum bereits bei seiner ersten Ausgabe mit hochrangigen Persönlichkeiten überzeugen.

Neben namhaften CEOs wie Eberhard Weiblen, Christoph Werner und Georg Stamatelopoulos waren auch führende Köpfe aus Finanzwelt und Institutionen vertreten. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch Akteure aus Politik, Diplomatie, Justiz und Gesellschaft sowie internationale Stimmen.

Rund 50 Speakerinnen und Speaker folgten der Einladung in die Kurstadt. Sie alle verband die Bereitschaft, sich auf einen offenen, persönlichen Dialog mit der nachfolgenden Generation einzulassen.

Intensiver Dialog und vielfältige Formate

Der innovative Ansatz des Gründerteams lag im echten Austausch in kleinen, vertraulichen Formaten. Gespräche, Panels, Diskussionen und Workshops ermöglichten eine gemeinsame Analyse der drängendsten wirtschaftlichen und politischen Themen.

In mehr als 65 Sessions wurde ein breites Spektrum beleuchtet – von globaler Sicherheit über Handelsbeziehungen bis hin zu KI, Mobilität und Banking. Formate wie „Meet-a-Leader“ boten direkten Austausch in Kleinstgruppen.

Auch informelle Begegnungen, etwa bei Late-Night-Talks, sorgten für intensive Gespräche und neue Perspektiven.

Globale Herausforderungen und neue Visionen

Ein zentrales Thema war die Rolle von KI in Wirtschaft und Politik. Ebenso intensiv diskutiert wurden der Standort Deutschland, wirtschaftspolitische Fragen und das Verhältnis von Staat und Wirtschaft.

Auffällig war der optimistische Blick der jungen Generation. Trotz klarer Herausforderungen dominierten Gestaltungswille, Energie und der Wunsch nach langfristigen Visionen.

Vertrauen als Schlüssel für Zusammenarbeit

Im Austausch über Unternehmensführung wurde Vertrauen als zentrale Grundlage erfolgreicher Zusammenarbeit hervorgehoben. Führungspersönlichkeiten betonten die Bedeutung von Verlässlichkeit und fairen Entscheidungen.

Auch politische Stimmen riefen die junge Generation aktiv zur Mitgestaltung auf und unterstrichen die Bedeutung von Verantwortung und Zusammenhalt.

Aufbruchsstimmung und starke Netzwerke

Am Ende verband alle Beteiligten eine spürbare Aufbruchstimmung. Netzwerke wurden geknüpft, Ideen ausgetauscht und neue Kooperationen angestoßen.

Das Zukunftsforum Baden-Baden hat sich bereits mit seiner ersten Ausgabe als relevantes Format etabliert. Die Verbindung von Innovation, Dialog und Zuversicht zeigt, welches Potenzial im generationenübergreifenden Austausch liegt.

Bild: Diskussion zum Thema „Europa unter Druck – Sicherheitsarchitektur, Innovation, Weltordnung“ u.a. mit Christoph Heusgen (ehem. Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz), Thuy-Ngan Trinh (Managing Director A11) und Konstantin Kölmel (Geschäftsführer des Zukunftsforums Baden-Baden). Bildcredits/Fotograf: Simon Moebs

Quelle Knappe1A Agentur