Silvester-Party mit Glamour: Dieses Jahr kommt der Champagner ins Glas und auf den Teller

Mit dem Jahr 2023 neigt sich ein weiteres herausforderndes Jahr dem Ende zu – Zeit, sich für einen Tag zu verwöhnen und das Jahresende gebührend zu feiern. Was eignet sich für einen festlichen Anlass besser als Champagner? Der edle Schaumwein macht jede Silvesterparty zum glamourösen Event. Doch am 31.12.2023 kommt er nicht nur in die Gläser, sondern auch in die Suppenteller und wird damit zum geschmacklichen Highlight für die Silvesterparty. Die Experten des Grand Resort Bad Ragaz verraten ihr Rezept für Champagnersuppe mit Glam-Faktor.

Rezept für Champagnersuppe, wahlweise vegetarisch oder mit Rogen und Crevette

Die Zutaten für 8 Portionen (als Vorspeise):

30g Öl

100g gehackte Zwiebeln

100g Lauch, weiß in kleine Stücke geschnitten

50g Knollensellerie, in kleine Stücke geschnitten

50g Karotten, in kleine Stücke geschnitten

10g Weißmehl

200g Riesling

100g Starke Gemüsebouillon

250g Vollrahm

100g Champagner (oder Prosecco)

20g Seehasenrogen

8 Stück Crevette

Zubereitung:

Zwiebeln und Lauch in einem Topf andünsten, bis sie glasig sind. Dann Karotten und Sellerie dazugeben und kurz mitdünsten. Mit Mehl bestäuben und ebenfalls mitdünsten. Anschließend mit dem Weißwein ablöschen und mit der Bouillon auffüllen. Das Ganze sieden lassen, bis es weich ist. Für alle Meeresfrüchtefans: In dieser Zeit die Crevetten mit Salz und Pfeffer würzen, anbraten und beiseitestellen. Die Suppe gut mixen und durch ein Haarsieb passieren. Mit Rahm verfeinern und abschmecken. Kurz vor dem Servieren wird der Champagner dazugegeben und die Suppe sanft umgerührt. Pescetarier-Variante: Die Seehasenrogen ebenfalls hinzufügen. Die edle Champagnersuppe mit Schnittlauch, und nach Wahl mit Crevetten, garnieren und servieren.

Das Rezept stammt von Michael Pilman, Küchenchef im Restaurant gladys des Golf Club Bad Ragaz

Bild Champagner (c) Myriam Zilles Unsplash

Quelle: BISS PR & Communications