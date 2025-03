SPD nimmt in Hamburg Koalitionsverhandlungen mit Grünen auf

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Die SPD in Hamburg will mit den Grünen in Koalitionsverhandlungen gehen. Das teilte die Partei des Regierenden Bürgermeisters und Wahlsiegers Peter Tschentscher am Samstagabend mit. Damit sieht alles nach einer Fortsetzung der rot-grünen Koalition in Hamburg aus.

Der Hamburger CDU-Landeschef Dennis Thering zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung der Sozialdemokraten: „Eine Koalition zwischen CDU und SPD wäre die bessere Wahl für Hamburg gewesen. Insbesondere mit Blick auf die großen Infrastrukturvorhaben wie Köhlbrandquerung, A26-Ost und den Schienenausbau, aber auch für eine konsequente Sicherheit und eine ausgewogene Verkehrspolitik“, schrieb Thering am Samstagabend auf „X“.

„Hamburg hätte auch stark davon profitiert, die gleiche Regierungskonstellation wie in der neuen Bundesregierung zu haben“, zeigte sich der Christdemokrat überzeugt. Man nehme jetzt „sehr selbstbewusst und gestärkt“ die Oppositionsrolle an und werde „weiterhin sehr konstruktiv und entschlossen“ für die Interessen der Hamburger eintreten, so Thering.



Foto: Katharina Fegebank, Peter Tschentscher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

