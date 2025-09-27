Samstag, September 27, 2025
Wadephul verlangt Reform des UN-Sicherheitsrats

New York (dts Nachrichtenagentur) – Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die Vereinten Nationen (UN) dazu aufgerufen, den UN-Sicherheitsrat zu erweitern. „Nach 80 Jahren Bestehen müssen wir sicherstellen, dass diese Institution die Welt widerspiegelt, wie sie heute ist“, sagte der CDU-Politiker bei der UN-Generaldebatte in New York am Samstag. „Der Sicherheitsrat braucht mehr Sitze – dauerhafte und vorübergehende – um die bestehenden Realitäten der Welt zu reflektieren.“

Deutschland sei „überzeugt“, dass zusätzliche permanente Sitze an Regionen gehen müssten, die heute „unterrepräsentiert“ seien: „Afrika, Asien und Lateinamerika.“ Mehr denn je müssten die Vereinten Nationen bereit zum Handeln sein.

Für einen eigenen vorübergehenden Sitz 2027/2028 bewirbt sich Deutschland selbst. Im Rahmen dieser Bewerbung wies Wadephul auf die katastrophalen humanitären Situationen im Sudan und in Gaza hin. Zudem verurteilte der Minister nachdrücklich den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.


Foto: Johann Wadephul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

