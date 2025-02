Wirtschaftsschwäche: Deutsche Bank wirbt für Optimismus

Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) – Der Deutsche-Bank-Vorstand Alexander von zur Mühlen glaubt, dass die deutsche Wirtschaft aktuell besser ist als ihr Ruf.

„Grundsätzlich würde ich immer noch sagen: Der Ausgangspunkt für die deutsche Wirtschaft ist gut, hat aber gelitten“, sagte der Manager der „Rheinischen Post“ (Samstagausgabe). „Wir reden uns aber mitunter auch unnötig selbst schlecht und sollten nach vorn denken.“

Die Qualität vieler Produkte sei hervorragend, deutsche Unternehmen seien als Geschäftspartner weiter „sehr geschätzt“. Damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, braucht es aus seiner Sicht nicht nur Reformen in Deutschland, sondern auch auf dem Kontinent. „Europa muss vor allem politisch und ökonomisch mit einer Stimme sprechen“, so zur Mühlen.



Foto: Deutsche Bank-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts