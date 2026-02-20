Freitag, Februar 20, 2026
ZDF beruft nach Fake-Videos New-York-Korrespondentin ab

Mainz (dts Nachrichtenagentur) – Nach der Nutzung von Fake-Videos in einem Bericht des „Heute-Journals“ zieht das ZDF personelle Konsequenzen. Nach einer Überprüfung sei man zu dem Schluss gekommen, „dass die Verstöße gegen ZDF-Richtlinien und journalistische Standards so schwer wiegen, dass die New-York-Korrespondentin Nicola Albrecht mit sofortiger Wirkung abberufen wird“, teilte der Sender am Freitag mit.

Die Korrespondentin hatte für die Redaktionen „Mittagsmagazin“ und „Heute-Journal“ über die Angst von Kindern unter anderem in New York vor den Festnahmen der ICE-Behörde berichtet. In der Fassung für das „Heute-Journal“ verwendete sie zwei Videoszenen aus dem Netz. Davon stammte eine Szene aus einem völlig anderen Kontext, die andere Szene war KI-generiert.

Das KI-generierte Material hätte ohne journalistische Begründung und ohne Einordnung gemäß der internen Regeln des ZDF zur Verwendung von KI-generiertem Material nicht verwendet werden dürfen, so der Sender weiter. Eine nach journalistischen Standards erforderliche Überprüfung der anderen Videoszene und ihres Ursprungs sei nicht erfolgt. Der Schlussredaktion des „Heute-Journals“ hätte bei der Abnahme des Beitrags die KI-generierte Bildsequenz auffallen müssen.

„Der Schaden, der durch die Missachtung journalistischer Regeln entstanden ist, ist groß“, sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. „Es geht im Kern um die Glaubwürdigkeit unserer Berichterstattung. Wir erarbeiten zurzeit einen Maßnahmenkatalog, um mit aller Konsequenz sicherzustellen, dass die hohen journalistischen Standards, denen wir verpflichtet sind, jederzeit und uneingeschränkt eingehalten werden.“


Foto: ZDF-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

