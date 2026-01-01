Zwei 18-Jährige sterben durch Silvester-Böller in Bielefeld

Bielefeld (dts Nachrichtenagentur) – In Bielefeld sind zwei 18-Jährige durch Silvester-Böller getötet worden.

Die beiden Bielefelder brachten an unterschiedlichen Orten ihre selbstgebaute Pyrotechnik unkontrolliert „zur Umsetzung“, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. „Dabei erlitten Sie tödliche Gesichtsverletzungen.“

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lägen in beiden Fällen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Todesermittlungsverfahren wurden in beiden Fällen eingeleitet, so die Polizei.



Foto: Rettungswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

