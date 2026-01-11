1. Bundesliga: Bayern zerlegen Wolfsburg

München (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 16. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München den VfL Wolfsburg in der Allianz-Arena mit einem beeindruckenden 8:1-Sieg bezwungen.

Die Münchner zeigten sich von Beginn an dominant und gingen bereits in der 5. Minute durch ein Eigentor von Kilian Fischer in Führung. Wolfsburg konnte zwar durch Dzenan Pejcinovic in der 13. Minute ausgleichen, doch die Bayern ließen sich nicht beirren und erzielten noch vor der Pause das 2:1 durch einen Kopfball von Luis Diaz nach Vorlage von Michael Olise.

In der zweiten Halbzeit setzte Bayern München seine Überlegenheit fort. Michael Olise erhöhte in der 50. Minute auf 3:1, bevor ein Eigentor von Moritz Jenz in der 53. Minute das 4:1 brachte. Die Münchner blieben weiterhin offensiv und erzielten durch Raphael Guerreiro, Harry Kane, erneut Michael Olise und Leon Goretzka vier weitere Treffer. Wolfsburg hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben.

Der Sieg festigt die Tabellenführung der Bayern, die in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen sind. Wolfsburg hingegen bleibt im Abstiegskampf und muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren. Die Partie zeigte einmal mehr die spielerische Klasse der Münchner, die mit schnellen Kombinationen und effektiven Abschlüssen überzeugten.



Foto: Leon Goretzka (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts