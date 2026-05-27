Stoßen klassische Serviceportale wirklich an ihre Grenzen?

Definitiv! Denn in vielen Unternehmen wachsen IT-Landschaften schneller als interne Prozesse. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Mitarbeiter. Wer privat innerhalb weniger Sekunden Antworten von digitalen Assistenten erhält, erwartet ähnliche Abläufe auch im Arbeitsalltag.

Genau hier entstehen typische Herausforderungen:

unübersichtliche Self-Service-Bereiche

lange Suchzeiten

standardisierte Antworten ohne Kontext

hoher manueller Aufwand im Support

Dass ein generisches Portal kaum noch ausreicht, bekommen insbesondere größere Organisationen zu spüren. Ein Mitarbeiter aus der Buchhaltung benötigt andere Informationen als ein Entwicklerteam oder ein Außendienstmitarbeiter. Dennoch erhalten häufig alle dieselben Inhalte und Prozesse.

Welche Rolle spielt die Personalisierung?

Eine explizite Personalisierung ist kaum noch zu umgehen. Deshalb setzen Unternehmen verstärkt auf intelligente Systeme, die den Nutzerkontext einbeziehen. Dazu gehören beispielsweise:

Standort des Mitarbeiters

verwendete Geräte

frühere Support-Anfragen

Rollen und Berechtigungen

individuelle Arbeitsumgebungen

Ein KI-Service-Portal könnte genau diese Aspekte abdecken. Meldet ein Mitarbeiter beispielsweise Probleme mit einem VPN-Zugang, erkennt das System mögliche Zusammenhänge bereits im Hintergrund und schlägt passende Lösungen vor, bevor überhaupt ein Ticket erstellt wird.

Gerade die Verbindung aus Automatisierung und natürlicher Sprache verändert die Nutzung grundlegend. Nutzer müssen technische Probleme nicht mehr exakt kategorisieren. Stattdessen beschreiben sie ihr Anliegen einfach in Alltagssprache.

KI verändert nicht nur den Supportprozess

Interessant ist dabei vor allem die strategische Ebene. Unternehmen betrachten Serviceportale zunehmend nicht mehr nur als Support-Werkzeug, sondern als zentrale Schnittstelle zwischen Mitarbeitern und internen Services.

Das betrifft unter anderem:

IT-Support

HR-Prozesse

Wissensmanagement

Onboarding

interne Genehmigungsabläufe

Die Personalisierung reduziert dabei nicht nur Bearbeitungszeiten. Sie verbessert häufig auch die Akzeptanz digitaler Prozesse. Mitarbeiter nutzen Systeme eher, wenn Antworten relevant, verständlich und schnell verfügbar sind.

Ein Beispiel aus dem Unternehmensalltag: Neue Mitarbeiter verlieren in den ersten Wochen oft viel Zeit mit wiederkehrenden organisatorischen Fragen. Intelligente Serviceportale können Informationen kontextabhängig bereitstellen und typische Prozesse automatisiert begleiten — ohne dass mehrere Abteilungen eingebunden werden müssen.

Zwischen Effizienz und Verantwortung

Trotz technologischer Fortschritte bleibt der Einsatz von KI in Serviceumgebungen eine organisatorische Herausforderung. Unternehmen müssen klären, wie Daten verarbeitet werden, welche Prozesse automatisiert werden dürfen und wo menschliche Kontrolle notwendig bleibt.

Vor allem in Enterprise-IT-Umgebungen spielen Datenschutz, Rollenmodelle und Transparenz eine zentrale Rolle. Personalisierung funktioniert nur dann nachhaltig, wenn Nutzer nachvollziehen können, wie Systeme Entscheidungen treffen und welche Informationen dafür genutzt werden.

Bild Viele Serviceportale in Unternehmen funktionieren noch immer nach demselben Prinzip wie vor zehn Jahren: Nutzer klicken sich durch Kategorien, öffnen Tickets und warten auf Rückmeldungen des Service-Teams. In der Praxis führt das häufig zu Frust. Informationen fehlen, Anfragen landen mehrfach bei unterschiedlichen Teams und einfache Probleme ziehen sich unnötig in die Länge.Mit dem Einsatz von Large Language Models (LLMs) verändert sich dieser Ansatz zunehmend. Moderne Serviceportale entwickeln sich von statischen Ticket-Systemen zu dynamischen Plattformen, die Anfragen verstehen, priorisieren und kontextbezogen beantworten können. Bildcredits: Image by hamonazaryan1 from Pixabay

Text Martin Voznik

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.