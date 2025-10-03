1. Bundesliga: Köln jubelt dank El-Mala-Treffer gegen Hoffenheim

Sinsheim (dts Nachrichtenagentur) – Am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim zuhause gegen den 1. FC Köln mit 0:1 verloren.

Die Hausherren meldeten sich in der sechsten Minute mit der ersten Chance der Partie an: Damar kam mit seinem Abschluss nicht am stark parierenden Schwäbe vorbei. Auf der Gegenseite machte es El Mala da in der 16. Minute besser: Der U21-Nationalspieler ließ die TSG-Abwehr stehen und tunnelte Baumann zur frühen Gäste-Führung.

Davon ließ sich die Ilzer-Elf nicht verunsichern: Asllani steckte in der 23. Minute für Touré durch und der zog im Duell mit Schwäbe den Kürzeren. Stattdessen hätte El Mala in der 40. Minute den Doppelpack schnüren können, zielte aber etwas zu hoch. In der zweiten Minute der Nachspielzeit versuchte es noch einmal Asllani, den feinen Schlenzer konnte der Effzeh-Torwart aber entschärfen. Damit lag die Kwasniok-Elf nach 45 Minuten knapp vorne.

In Halbzeit zwei näherte sich der Gastgeber einem Treffer an: In der 51. Minute kam Touré aus wenigen Metern nicht an einem Schmied-Block vorbei. Doch auch die Geißböcke blieben giftig: In der 65. Minute war Kaminski auf dem Weg zum 2:0 und verzog. In der 88. Minute hatte der Pole die vermutliche Entscheidung auf dem Fuß, Baumann rettete jedoch glänzend. Die Kwasniok-Truppe konnte die knappe Führung aber über die Zeit retten.

Damit klettert Köln in der Tabelle vorerst auf Rang vier, Hoffenheim bleibt dagegen auf Platz zehn hängen.



Foto: Said El Mala (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts