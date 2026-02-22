1. Bundesliga: St. Pauli gewinnt Kellerduell gegen Bremen

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Der FC St. Pauli hat am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga das norddeutsche Kellerduell gegen Werder Bremen mit 2:1 gewonnen.

Die Partie begann ausgeglichen, doch St. Pauli machte aus wenigen Chancen mehr Tore als die Gäste. In der 55. Minute brachte Hauke Wahl die Hamburger in Führung, begünstigt durch Bremens Torwart Mio Backhaus. Werder konnte in der 62. Minute durch Jovan Milosevic ausgleichen, doch St. Pauli schlug schnell zurück.

In der 70. Minute erzielte Joel Chima Fujita das entscheidende Tor für die Gastgeber. Jackson Irvine bereitete den Treffer mit einem präzisen Steilpass vor, den Manolis Saliakas in den Strafraum brachte, wo Fujita den Ball ins lange Eck schoss. Werder Bremen bemühte sich um den Ausgleich, doch die Abwehr von St. Pauli stand sicher.

Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen und Gelben Karten geprägt. Trotz der Bemühungen der Bremer blieb es beim 2:1 für St. Pauli, das damit in der Tabelle an den Werderanern vorbeizieht.



Foto: Mio Backhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts