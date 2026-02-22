Sonntag, Februar 22, 2026
spot_img
StartNachrichten1. Bundesliga: Stuttgart rettet späten Punkt in Heidenheim
Nachrichten

1. Bundesliga: Stuttgart rettet späten Punkt in Heidenheim

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Heidenheim (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Heidenheim und der VfB Stuttgart haben sich zum Anschluss des 23. Bundesliga-Spieltags mit einem 3:3-Unentschieden getrennt.

Die Partie war geprägt von zahlreichen Wendungen und VAR-Entscheidungen. Stuttgart ging früh durch Chris Führich in Führung, doch Heidenheim glich schnell durch Eren Dinkci aus. Arijon Ibrahimovic brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung, bevor Maximilian Mittelstädt ebenfalls per Strafstoß den Ausgleich für Stuttgart erzielte.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv. Sirlord Conteh brachte Heidenheim erneut in Führung, doch Deniz Undav sicherte den Schwaben mit einem späten Treffer das Unentschieden. Beide Teams hatten in der Nachspielzeit noch Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, doch es blieb beim 3:3.

Für Heidenheim ist das Unentschieden ein kleiner Erfolg im Abstiegskampf, während Stuttgart wichtige Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze liegen ließ.


Foto: Deniz Undav (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
1. Bundesliga: St. Pauli gewinnt Kellerduell gegen Bremen
Nächster Artikel
"Ostdeutsche Allgemeine" findet zum Start guten Absatz
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing