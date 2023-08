1. Bundesliga: Union gewinnt in Darmstadt – Platz eins

Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) – Am 2. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin bei Darmstadt 98 mit 4:1 gewonnen und sich damit vorerst auf Platz eins der Tabelle gesetzt. Gleich zu Beginn der Partie gelang Robin Gosens (4. Minute) der erste Treffer für die Gäste aus der Hauptstadt.

Ab der 21. Minute mussten die Eisernen das Spiel in Unterzahl fortsetzen: Nach einem weiteren Foul sah Brenden Aaronson die Geld-Rote Karte und musste den Platz verlassen. Nur drei Minuten später nutzten die Hausherren den neu entstandenen Raum und Marvin Mehlen traf zum Ausgleich (24. Minute). In der 34. Minute war es dann erneut Gosens, der Union in Führung brachte. Nur fünf Minuten später legte Kevin Behrens per Kopf nach (39. Minute).

Mit einer soliden Führung für die Gäste ging es in die Halbzeitpause, trotzdem schien in diesem Spiel weiterhin alles möglich zu sein. Nach dem Wiederanpfiff passierte erst ein Mal wenig, bis Danilho Doekhi die Führung für die Gäste ausbaute (65. Minute). Dabei blieb es dann: Union klettert auf Platz eins der Tabelle. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: VfL Bochum – Borussia Dortmund 1:1, 1. FC Köln – VfL Wolfsburg 1:2, SC Freiburg – Werder Bremen 1:0, Heidenheim – Hoffenheim 2:3.

Am Abend treffen in der 1. Liga noch Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen aufeinander.



Foto: Mannschaftsbus von Union Berlin (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts