PM-International Tankgutscheine als Reaktion auf steigende Kosten

PM-International kündigt die neue Initiative „Tankgutscheine“ an, um Teampartner angesichts steigender Lebenshaltungskosten zu unterstützen



Als Reaktion auf die anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen und die weltweit steigenden Kraftstoffkosten führt das in Luxemburg ansässige Direktvertriebsunternehmen PM-International eine neue, befristete Unterstützungsmaßnahme für sein globales Netzwerk von Teampartnern ein: „Tankgutscheine“.

Im vergangenen Jahr hat PM-International weltweit eine starke Leistung gezeigt und zum sechsten Mal in Folge den „Bravo International Growth Award“ als das am schnellsten wachsende globale Direktvertriebsunternehmen erhalten sowie die Top 5 der DSN Global 100 erreicht. Dies spiegelt das nachhaltige Wachstum und die Beständigkeit des Unternehmens in einem hart umkämpften internationalen Markt wider.

PM-International Tankgutscheine stärken Teampartner weltweit

PM-International hat in den vergangenen Monaten bereits mehrere Maßnahmen ergriffen, um an seinem Erfolg teilhaben zu lassen, darunter eine Bonuserhöhung um 3,3 % für alle Teampartner weltweit, bis zu 50 % höhere Auszahlungen im Rahmen des Autoprogramms und vieles mehr. „Diese Schritte zeigen, dass wir sowohl unserem Geschäftsmodell als auch unseren Teampartnern verpflichtet sind. Wir möchten langfristige Unterstützung bieten“, erklärt Rolf Sorg, CEO und Gründer von PM-International.

Gleichzeitig haben die allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der letzten Monate neue Herausforderungen mit sich gebracht. Steigende Kraftstoffpreise und steigende Lebenshaltungskosten haben die Menschen weltweit zusätzlich unter Druck gesetzt.

„Die wachsenden Herausforderungen und Kosten wirken sich auf unser Leben, unsere Unternehmen und die Menschen in unserem Umfeld aus, ob wir das wollen oder nicht: All PM-International Group dies macht unser Geschäft nicht einfacher“, sagt Rolf Sorg. „Wir sind ein Familienunternehmen, und ich bin fest davon überzeugt, dass jede Herausforderung auch Chancen mit sich bringt. In diesem Fall stehen wir zu 100 % hinter unseren Teampartnern, denn sie bilden den Kern unseres Unternehmens.“

PM-International Tankgutscheine als strategische Unterstützung

Im Rahmen einer Sonderkonferenz kündigte Rolf Sorg den nächsten Schritt in den fortlaufenden Bemühungen von PM-International zur Unterstützung seiner Teampartner an: „Tankgutscheine für Mobilität“, die darauf abzielen, sowohl das Geschäft als auch den Alltag der Teampartner zu stärken. Die Initiative soll den steigenden Kraftstoffkosten entgegenwirken und Teampartnern weltweit mehr Flexibilität und Mobilität ermöglichen, um ihr Geschäft auszubauen.

„Unser Erfolg der vergangenen Jahre ermöglicht es mir, diese Entscheidung zu treffen, nicht nur, weil wir die finanziellen Mittel dazu haben … Ich denke, wir tragen eine gesellschaftliche Verantwortung, unsere Teampartner zu unterstützen“, fasste Rolf Sorg zusammen.

Die Tankgutscheine sind als praktische, vorübergehende und sofort wirksame Unterstützungsmaßnahme konzipiert und dienen gleichzeitig als strategisches Instrument für Teampartner, um ihren Kundenstamm und ihr Geschäftsnetzwerk zu erweitern. Durch die direkte Berücksichtigung eines alltäglichen Kostenfaktors möchte PM-International sowohl finanzielle Entlastung als auch neue Geschäftsmöglichkeiten bieten, um mehr Menschen weltweit die Chance zu geben, sich ein zusätzliches Einkommen ohne Risiko aufzubauen, ihre Arbeitszeit frei zu wählen und dabei Spaß zu haben.

Quelle Bild und Text PM International AG