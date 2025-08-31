Sonntag, August 31, 2025
1. Bundesliga: Wolfsburg und Mainz teilen sich die Punkte

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) – Im ersten Sonntagsspiel des zweiten Bundesliga-Spieltags haben sich der VfL Wolfsburg und der 1. FSV Mainz 05 in einer engen Partie 1:1 getrennt.

Das Spiel begann mit einem frühen Treffer von Aaron Zehnter, dessen Schuss in der neunten Minute aus rund 20 Metern von Caci unhaltbar abgefälscht wurde. Trotz der frühen Führung blieben die Mainzer die aktivere Mannschaft und setzten die Wolfsburger Defensive immer wieder unter Druck.

In der zweiten Halbzeit gab es zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten, die das Spielgeschehen weiter belebten. Mainz hatte mehrere Chancen, den Ausgleich zu erzielen, doch die Wolfsburger Abwehr hielt lange stand. Erst ein Handelfmeter in der 89. Minute brachte den Gästen den Ausgleich – Nadiem Amiri verwandelte sicher. Im Anschluss blieb es bei der Punkteteilung, obwohl Wolfsburg nach Gelb-Rot in der Nachspielzeit das Spiel mit einem Mann weniger beenden musste.

Für die Wölfe geht es nach der Länderspielpause am 13. September gegen Köln weiter, Mainz ist zeitgleich gegen RB Leipzig gefordert.


Foto: Kilian Fischer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

