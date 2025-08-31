Sonntag, August 31, 2025
Piastri gewinnt F1-Rennen in Zandvoort – Norris scheidet aus

Zandvoort (dts Nachrichtenagentur) – McLaren-Pilot Oscar Piastri hat das Formel-1-Rennen in den Niederlanden gewonnen. Als Zweiter fuhr in Zandvoort Max Verstappen (Red Bull) über die Ziellinie, Isack Hadjar (Racing Bulls) komplettierte das Podium.

Das Rennen war geprägt von mehreren Zwischenfällen und Safety-Car-Phasen. Besonders ein Unfall von Charles Leclerc (Ferrari) und Kimi Antonelli (Mercedes) in der 53. Runde sorgte für Aufregung, als beide in Kurve 3 kollidierten. Antonelli erhielt Zeitstrafen für den Crash sowie für zu schnelles Fahren in der Boxengasse, was sein Rennen zusätzlich belastete. Leclerc schied derweil aus. Zuvor hatte es auch bereits seinen Teamkollegen Lewis Hamilton erwischt.

Spät im Rennen sah alles nach einem weiteren McLaren-Doppelsieg aus, aber in der 66. Runde musste Lando Norris sein Auto auf einmal wegen eines Defekts abstellen. Für den Briten ist das ein herber Rückschlag im Kampf um die Fahrer-WM. Zudem führte der Ausfall auch zum ersten Podium in der Karriere von Hadjar.

Auf den weiteren Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag George Russell (Mercedes), Alex Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) und Fernando Alonso (Aston Martin). Yuki Tsunoda (Red Bull) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Esteban Ocon (Haas) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Sauber) beendete den Grand Prix auf dem 14. Rang. Das nächste Rennen findet in einer Woche in Monza statt.


Foto: Lando Norris / McLaren (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

