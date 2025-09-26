2. Bundesliga: Darmstadt schlägt Dresden – Schalke siegreich

Darmstadt/Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Der SV Darmstadt 98 hat am Freitagabend Dynamo Dresden mit 2:0 besiegt und damit seine Tabellenführung in der 2. Bundesliga behauptet. Der FC Schalke 04 setzte sich zeitgleich mit 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth durch und bleibt erster Verfolger der Hessen.

Am Böllenfalltor brachte Isac Lidberg die Lilien in der 37. Minute in Führung, ehe Fraser Hornby kurz nach dem Seitenwechsel (48.) auf 2:0 erhöhte. Dynamo Dresden mühte sich zwar redlich, fand aber gegen die stabile Defensive der Gastgeber kein Durchkommen.

In Gelsenkirchen avancierte Finn Porath zum Matchwinner: Er traf in der 77. Minute aus spitzem Winkel zum entscheidenden 1:0 für Schalke. Die Königsblauen dominierten über weite Strecken, vergaben zuvor jedoch einige Chancen. Fürth blieb offensiv über die gesamte Spielzeit weitgehend blass.

Damit festigt Darmstadt seine Spitzenposition, während Schalke mit nur einem Punkt Rückstand auf Rang zwei lauert.



Foto: Luca Pfeiffer (SV Darmstadt 98) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts