Freitag, September 26, 2025
spot_img
StartNachrichten2. Bundesliga: Darmstadt schlägt Dresden - Schalke siegreich
Nachrichten

2. Bundesliga: Darmstadt schlägt Dresden – Schalke siegreich

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Darmstadt/Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Der SV Darmstadt 98 hat am Freitagabend Dynamo Dresden mit 2:0 besiegt und damit seine Tabellenführung in der 2. Bundesliga behauptet. Der FC Schalke 04 setzte sich zeitgleich mit 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth durch und bleibt erster Verfolger der Hessen.

Am Böllenfalltor brachte Isac Lidberg die Lilien in der 37. Minute in Führung, ehe Fraser Hornby kurz nach dem Seitenwechsel (48.) auf 2:0 erhöhte. Dynamo Dresden mühte sich zwar redlich, fand aber gegen die stabile Defensive der Gastgeber kein Durchkommen.

In Gelsenkirchen avancierte Finn Porath zum Matchwinner: Er traf in der 77. Minute aus spitzem Winkel zum entscheidenden 1:0 für Schalke. Die Königsblauen dominierten über weite Strecken, vergaben zuvor jedoch einige Chancen. Fürth blieb offensiv über die gesamte Spielzeit weitgehend blass.

Damit festigt Darmstadt seine Spitzenposition, während Schalke mit nur einem Punkt Rückstand auf Rang zwei lauert.


Foto: Luca Pfeiffer (SV Darmstadt 98) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
SPD will "Frühstartrente" aus Staatsfonds speisen
Nächster Artikel
Union gegen Verfassungsänderung zum Schutz sexueller Identität
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing