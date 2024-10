2. Bundesliga: Lautern gewinnt gegen Paderborn

Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) – In der Samstagabendpartie des 9. Zweitligaspieltags hat Kaiserslautern gegen Paderborn mit 3:0 gewonnen und den Westfalen damit die erste Niederlage der Saison beigebracht.

Ragnar Ache erzielte in der 30. Minute den Führungstreffer. Nachdem Paderborn in der Schlussphase fast den Ausgleich erzielt hätte, legte stattdessen Luca Sirch in der 87. nach und Marlon Ritter machte in der 90. Minute den Deckel drauf.

In der Tabelle rutscht Paderborn auf Rang vier und kann an diesem Spieltag aber noch vom HSV weiter nach unten gedrückt werden. Kaiserslautern gewinnt Abstand zur Abstiegszone, ist beim Torverhältnis wieder einen Zähler im positiven Bereich und klettert auf Rang zehn.



Foto: Spieler des 1. FC Kaiserslautern (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

