Freitag, Oktober 3, 2025
spot_img
StartNachrichten2. Bundesliga: Paderborn nach Sieg in Braunschweig Tabellenführer
Nachrichten

2. Bundesliga: Paderborn nach Sieg in Braunschweig Tabellenführer

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Braunschweig (dts Nachrichtenagentur) – Am achten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig daheim gegen den SC Paderborn mit 1:2 verloren.

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß: Klaas flankte auf Bilbija und der köpfte nach 30 Sekunden aus fünf Metern ein. Die rasche Antwort der Hausherren folgte fast in der neunten Minute: Yardimci hielt drauf und Seimen zeigte eine starke Parade.

Ansonsten kontrollierte der SCP aber weitgehend die Partie und ließ wenig zu. Allerdings trat die Kettemann-Elf auch selbst nicht mehr offensiv in Erscheinung. Für die knappe Pausenführung reichte es aber.

Im zweiten Durchgang blieb der BTSV lange harmlos. Erst in der 70. Minute wurde es mal gefährlich: Yardimci bediente Köhler und der kam aus wenigen Metern nicht an Seimen vorbei. In der 75. Minute zielte Flick etwas zu hoch. Nach 86 Minuten fiel der Ausgleich aber doch noch, als Aydin auf Szabo flankte und der links einnickte.

Wenig später in der 88. Minute führte dann aber wieder der SCP: Marino wurde von Baur durch die Schnittstelle in Szene gesetzt und der Angreifer ließ Hoffmann keine Abwehrmöglichkeit. Dabei blieb es.

Damit muss sich Braunschweig in der Tabelle vorerst mit Rang 15 begnügen, während Paderborn auf die Spitzenposition klettert.

Im Parallelspiel der 2. Bundesliga verlor Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:3.


Foto: Fußbälle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
"Spiegel": VDA schreibt an CDU-Papier zur Autoindustrie mit
Nächster Artikel
Buh-Rufe bei Merz-Auftritt in Halle (Saale)
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing