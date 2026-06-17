PM-International freut sich, eine wichtige Veränderung an der Spitze der globalen Unternehmensleitung bekannt zu geben: Ab Juni 2026 übernimmt Adrien Rincheval die Position des Chief Sales Officer Europe (CSO Europe). Mit dieser Ernennung unterstreicht PM-International sein Vertrauen in das globale Vertriebsteam und setzt auf Kontinuität, Zusammenarbeit und Führungsstärke als langfristige Strategie.

Sven Palla wechselt in den Aufsichtsrat

Sven Palla, der 2010 als Director des deutschen Vertriebsteams zu PM-International kam und 2023 zum CSO Europe ernannt wurde, wechselt in den Aufsichtsrat.

In den vergangenen zehn Jahren war er eine der prägendsten Persönlichkeiten für das Wachstum und die Expansion von PM-International. Unter seiner Führung wuchs allein der deutsche Markt um mehr als 1.300 Prozent. Dieses Resultat war entscheidend dafür, PM-International als europäischen Marktführer in der Direktvertriebsbranche zu etablieren.

Er entwickelte strategisch die Strukturen der Direct Sales Center in ganz Europa, schuf die Leader Development Seminare von PM-International und baute diese zu einem international anerkannten Erfolg aus. Zudem organisierte er zehn World Tour Incentives, die Generationen von Teampartnern zusammenbrachten.

Stets präsent, zugänglich und eng mit dem Außendienst verbunden, prägte Sven die nächste Generation von Top-Führungskräften innerhalb des Unternehmens. Sein Vermächtnis ist fest in der Struktur, der Kultur und den Menschen von PM-International verankert.

PM-International dankt Sven Palla aufrichtig für seinen langjährigen engagierten Einsatz und wünscht ihm viel Erfolg in diesem neuen Lebensabschnitt.

Adrien Rincheval übernimmt die Vertriebsverantwortung für Europa

Die Beförderung von Adrien Rincheval zum CSO Europe ist der nächste Schritt in der globalen Vertriebsstrategie von PM-International.

Er ist seit über einem Jahrzehnt bei PM-International tätig, begann seine Laufbahn im jungen Alter von 27 Jahren und baute in Frankreich eine erfolgreiche Führungsstruktur auf. Durch diese Erfahrung gewann er ein praxisnahes Verständnis, das seinen Führungsansatz bis heute prägt.

Bei PM-International baute er die französische Niederlassung von Grund auf auf und übernahm anschließend in seiner Position als Regional General Manager Sales eine umfassendere Verantwortung. Dabei erschloss er die westeuropäischen Märkte mit einer klaren Erfolgsbilanz.

Zuletzt arbeitete er als Junior CSO Europe in enger Zusammenarbeit an der Seite von Sven Palla in einer geplanten Übergangsphase, übernahm zunehmend mehr Verantwortung für die Vertriebsstrategien in über 30 Ländern und trug zur Entwicklung des internen Managements sowie der regionalen Strukturen von PM-International bei.

Dieser Übergang war Teil eines langfristigen Plans für das kontinuierliche Wachstum und die Expansion von PM-International in der Region.

Fokus auf Wachstum und internationale Expansion

Adrien blickt mit klarer Zielstrebigkeit auf seine neue Aufgabe:

„Was PM-International auszeichnet, ist die Kombination aus unseren hochwertigen FitLine Produkten, dem Bekenntnis zum Geschäftsmodell des Direktvertriebs und den Teampartnern auf der ganzen Welt, die jeden Tag ihr Bestes geben, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.“

In Zukunft möchte Adrien die Strukturen stärken, die den Teampartnern zum Erfolg in bereits etablierten Märkten weltweit verhelfen, in denen PM-International seit Jahrzehnten präsent ist, sowie die zukünftige Marktexpansion vorantreiben.

Unternehmensführung sieht PM-International gut aufgestellt

„Adrien Rincheval bringt etwas Seltenes mit: Er kennt dieses Geschäft von beiden Seiten. Er war sowohl als Führungskraft vor Ort als auch in der Unternehmensleitung tätig. Schritt für Schritt hat er bewiesen, dass er Resultate erzielen kann, die den entscheidenden Unterschied ausmachen. Die Zusammenarbeit zwischen Sven und Adrien in den vergangenen zwei Jahren war ein echter Gewinn für das Unternehmen, da sie fundierte Erfahrung mit neuen Perspektiven und kreativer Energie verband. Diese Beförderung ist wohlverdient, und ich bin zuversichtlich, dass unser internationales Vertriebsteam unter Adriens Führung weiter wachsen wird“, sagt Rolf Sorg, Gründer und CEO von PM-International.

Quelle Bild und Text: PM International AG