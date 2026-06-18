Digitalexperte diskutiert am 2. September die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung auf die Zukunft der gebauten Umwelt

+++ NEW bauhaus verbindet Bau, Immobilienwirtschaft, Architektur, Handwerk, Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft +++ Messe Erfurt und IMMOCOM setzen mit Format auf neue Perspektiven für die gebaute Umwelt +++

(Erfurt, 18. Juni 2026) Der Autor, Unternehmer und Digitalisierungsexperte Sascha Lobo tritt am 2. September beim NEW bauhaus Festival in Weimar auf. Im Mittelpunkt seines Vortrags stehen die Auswirkungen digitaler Technologien und Künstlicher Intelligenz auf Planung, Kommunikation und Verantwortung in der gebauten Umwelt.

Sascha Lobo wird Gast des NEW bauhaus Festivals am 2. September in Weimar sein. Der Autor, Unternehmer und Podcaster beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Auswirkungen von Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und technologischen Revolutionen auf Wirtschaft, Gesellschaft und politische Entscheidungsprozesse.

Im Rahmen des NEW bauhaus Festivals wird er Antworten suchen auf die Frage, wie neue Technologien das Bauen verändern und welche Folgen sich für die gebaute Umwelt und die Gesellschaft ergeben. Es geht um Verantwortung, Transparenz und gesellschaftliche Kontrolle. Das NEW bauhaus Festival wird diese Entwicklungen nicht isoliert aus technischer Sicht betrachten, sondern im Zusammenhang mit wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Veränderungen diskutieren.

Digitalisierung als Herausforderung für die gebaute Umwelt

Die Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft – und insbesondere die Bau- und Immobilienwirtschaft – steht, lassen sich nicht mehr allein innerhalb einzelner Fachdisziplinen lösen. Sascha Lobo gehört zu denjenigen, die technologische Entwicklungen nicht nur sachkundig beschreiben, sondern deren komplexe Auswirkungen auf die Gesellschaft kritisch einordnen.

Das NEW bauhaus Festival, das nach der Visionale, der Auftaktveranstaltung im September letzten Jahres, jährlich im Herbst in Weimar stattfinden soll, will Raum für neues Denken und neues Handeln schaffen.

Es geht um Fragen, die weit über einzelne Bauprojekte hinausreichen: Wie wird in der Zukunft geplant, wie wird gebaut werden? Wie können unterschiedliche Disziplinen gemeinsam Lösungen für komplexe Problemstellungen entwickeln?

Dazu wird das Festival Akteure aus Bauwirtschaft, Immobilienbranche, Architektur, Handwerk, Wissenschaft, Kultur, Politik und Verwaltung zusammenbringen. Ziel ist es, bestehende Muster des Denkens und Handelns in diesem neuen Format zu hinterfragen sowie Perspektiven für das Wohnen, Bauen, Planen und Leben zu diskutieren.

NEW bauhaus will Grenzen erweitern und Zukunft gestalten

Das Festival will in den kommenden Jahren nach und nach seine Grenzen ausweiten. BAUHAUS steht für Innovation, Weitsicht und Grenzüberschreitung. An diese Tradition knüpft NEW bauhaus in Weimar an, überträgt die Fragestellungen auf Gegenwart und Zukunft und stellt sich in einem unverwechselbaren Format den ökologischen, wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen.

Weimar als Ort für Zukunftsdebatten

Weimar als Geburtsort des Bauhauses bildet dafür einen bewusst gewählten Rahmen. Die Stadt steht wie kaum ein anderer Ort für den Austausch zwischen Gestaltung, Gesellschaft, Kultur und Innovation. An diese Tradition knüpft NEW bauhaus an und überträgt sie auf die Herausforderungen der Gegenwart.

Weitere Informationen zum NEW bauhaus Festival am 2. und 3. September 2026 in Weimar finden Sie online auf www.new-bauhaus.de sowie auf Instagram, Facebook und LinkedIn.

Bild Sascha Lobo Bildcredits Sascha Lobo

Quelle W&R Media KG – IMMOCOM GmbH