Eleganz ohne Schmerzen

Die AEROSTILETTO High Heel Pads revolutionieren das Tragen von Absatzschuhen

Wenn Schmerz zur Inspiration wird – und ein Hochzeitstanz zur Geschäftsidee führt

Von der Idee zur Innovation

Was als schmerzhaftes Mode-Dilemma begann, wurde zur zündenden Geschäftsidee: Jessica Pallentin, 32 Jahre alt und mit ganzem Gründerherz dabei, erkannte auf einer Hochzeit ein Problem, das Millionen Frauen kennen. Kaum war der erste Tanz vorbei, flogen die High Heels – zu unbequem, zu schmerzhaft. Für Jessi war klar: Das muss auch anders gehen.

Zurück zu Hause tüftelte sie in der Garage mit Gummimatten zusammen mit ihrem Opa und entwickelte ihren ersten Prototyp. Was damals improvisiert begann, ist heute ein durchdachtes Produkt: Aerostiletto High Heel Pads – ein innovatives Komfort-Polster für High Heels, das in der 18. Staffel der VOX-Gründer-Show Die Höhle der Löwen vorgestellt wurde.

Ein Deal mit Herz

Mit ihrer Idee konnte Jessi gleich mehrere Investor:innen begeistern. Die Entscheidung fiel auf einen Deal mit Ralf Dümmel – nicht nur wegen seiner Expertise, sondern auch, weil ihn die Garagen-Story persönlich berührte: Auch sein Unternehmen begann einst genau dort.

Wie Aerostiletto funktioniert

Die Aerostiletto High Heel Pads sind selbstklebende Pads, die außen am Schuh angebracht werden und den vorderen Teil leicht anheben. Dadurch wird der Druck auf den Ballen reduziert, die Neigung des Fußes abgeflacht und eine spürbare Wirkung erzielt.

Das Ergebnis: spürbare Entlastung, eine natürlichere Fußhaltung und deutlich mehr Tragekomfort. Ein durchdachtes System sorgt für zuverlässigen Halt, langes Laufen in High Heels und spürbare Erleichterung für die Füße.

Mehr als nur ein Produkt

Aerostiletto ist mehr als nur ein Produkt – es ist der Beginn einer neuen Ära des High-Heel-Komforts.

„Die Idee zu meiner Erfindung kam mir auf einer Hochzeit: Ich beobachtete, wie alle Frauen ihre schicken High Heels gegen flache, bequeme Schuhe eintauschten. Da dachte ich mir: Das muss doch auch eleganter gehen! In der Garage, umgeben von Werkzeug und Erinnerungen, schnitt ich gemeinsam mit meinem Opa aus einer alten Gummimatte den ersten Prototypen. Heute trage ich meine High Heel Pads jeden Tag auf der Arbeit und bei Events. Mit Aerostiletto freue ich mich, den Alltag von Millionen Frauen weltweit zu verändern – durch stilvolle High Heels, die endlich bequem sind.“ Jessica Pallentin

Gründerin von Aerostiletto

„Ich finde das Produkt wunderbar – eine geniale Idee für alle, die gerne hohe Schuhe tragen. Definitiv ein Gamechanger für viele Frauen. Besonders berührt hat mich auch ihre Gründergeschichte, dass ihre ersten Schritte in einer Garage begannen – ganz genau wie unsere Firmengruppe.“ Ralf Dümmel

Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

Verfügbarkeit

AEROSTILETTO ist ab sofort online unter www.aerostiletto.de für 14,99 Euro erhältlich.

Bild Credit RTL BERND-MICHAEL MAURER

Quelle Aerostiletto UG/ DS Unternehmensgruppe