Ein diverses Team und menschenzentrierte KI machen Gebärdensprache skalierbar – und zeigen, warum Inklusion ein klarer Wettbewerbsvorteil ist.

Köln, 24. Juni 2026: Während viele Unternehmen Inklusion als Herausforderung betrachten, nutzt die alangu GmbH sie als strategischen Ausgangspunkt für Innovation. Das KI-Unternehmen entwickelt Lösungen für gebärdensprachbasierte digitale Kommunikation und zeigt, dass inklusive Teams nicht nur gesellschaftlichen Mehrwert schaffen, sondern auch technologisch bessere Ergebnisse liefern.

Künstliche Intelligenz hat ein strukturelles Problem: Sie spiegelt oft nur die Perspektiven derjenigen wider, die sie entwickeln. Die Folge sind blinde Flecken, Fehlannahmen und mangelnde Zugänglichkeit. Das Kölner Unternehmen alangu geht einen anderen Weg und macht Inklusion zur Grundlage seiner Technologieentwicklung. Im Zentrum steht ein Ansatz, der weit über klassische Barrierefreiheit hinausgeht: Mehr als die Hälfte des Teams, rund 60 Prozent, ist gehörlos. Die Zielgruppe ist damit direkt in alle Entwicklungsprozesse integriert. Produkte entstehen nicht für Nutzerinnen und Nutzer, sondern gemeinsam mit ihnen.

Inklusion als Prinzip statt als Zusatz

Bei alangu ist Inklusion kein ergänzendes Programm, sondern strukturell verankert. Gehörlose Mitarbeitende arbeiten in allen Bereichen mit – von Forschung und Entwicklung bis zur Qualitätssicherung. Das verändert die Art der Zusammenarbeit grundlegend: Kommunikation wird bewusster, Prozesse werden transparenter und Entscheidungen aus mehreren Perspektiven betrachtet.

Was zunächst komplex erscheint, führt zu einem klaren Vorteil: Produkte orientieren sich näher an realen Bedürfnissen, Probleme lassen sich früh aufdecken und vermeiden. Gerade im Bereich der Gebärdensprache ist dieses Vorgehen entscheidend. Denn die Gebärdensprache folgt eigenen grammatikalischen und kulturellen Regeln und lässt sich nicht direkt aus gesprochener Sprache ableiten. Ohne diese Perspektive entstehen schnell Lösungen, die technisch funktionieren, aber praktisch nicht nutzbar sind.

Messbarer Nutzen für digitale Barrierefreiheit

Die Wirkung dieses Ansatzes lässt sich auch in Zahlen belegen. So hat alangu ermittelt, dass 91 Prozent der Kundinnen und Kunden die Lösungen als echten Fortschritt für digitale Barrierefreiheit bewerten. Gleichzeitig konnte die Verständlichkeit von KI-gestützten Gebärdensprach-Übersetzungen um 92 Prozent gesteigert werden.

Die direkte Integration der Nutzerperspektive führt zu weniger Fehlentwicklungen, schnelleren Iterationen und einer deutlich höheren Nutzerakzeptanz. Gerade bei der Entwicklung von KI-Systemen ist dies ein entscheidender Vorteil.

Bessere KI durch vielfältige Perspektiven

Künstliche Intelligenz ist nur so gut wie die Perspektiven, die in ihre Entwicklung einfließen. Genau hier setzt das Kölner Softwareunternehmen an. Durch die enge Zusammenarbeit von gehörlosen und hörenden Expertinnen und Experten lassen sich blinde Flecken reduzieren und komplexe sprachliche sowie kulturelle Aspekte der Gebärdensprache präzise umsetzen.

Das Ergebnis sind Technologien, die nicht nur funktionieren, sondern tatsächlich zugänglich sind und damit digitale Teilhabe nachhaltig verbessern.

Bereits bei mehr als 210 Organisationen im Einsatz

Die Lösungen von alangu werden bereits von mehr als 210 Kundinnen und Kunden genutzt, darunter Kommunen, öffentliche Einrichtungen und digitale Plattformen. Organisationen profitieren von effizienteren Prozessen, besserer Skalierbarkeit und einer schnelleren Bereitstellung barrierefreier Inhalte.

Die Erfahrungen des Unternehmens zeigen, dass technologische Qualität und Diversität keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig stärken. Gleichzeitig wächst die öffentliche Wahrnehmung für das Thema. Hohe Reichweiten in sozialen Medien tragen dazu bei, das Bewusstsein für barrierefreie Kommunikation weiter zu erhöhen.

Die Vision: Barrierefreiheit überall verfügbar machen

Langfristig verfolgt alangu das Ziel, Gebärdensprach-Barrierefreiheit überall dort verfügbar zu machen, wo digitale Informationen entstehen. Durch menschenzentrierte KI sollen barrierefreie Inhalte künftig in Echtzeit und nahtlos in digitale Systeme integriert werden.

Mit seinem Ansatz setzt alangu ein klares Zeichen: Inklusion ist kein Hindernis für Effizienz, sondern ein Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die Vielfalt ernsthaft integrieren, profitieren von besseren Produkten, motivierteren Teams und einer stärkeren gesellschaftlichen Relevanz.

Gerade im Bereich Künstliche Intelligenz, in dem Entscheidungen zunehmend automatisiert erfolgen, wird die Einbeziehung vielfältiger Perspektiven immer wichtiger. Nur so können Systeme entstehen, die niemanden ausschließen.

Bild Das diverse alangu-Team liefert den Beweis: Wer inklusiv entwickelt, baut nicht nur gerechtere Systeme, sondern auch bessere. Bildquelle: alangu GmbH

Quelle PR von Harsdorf GmbH