Jeder Schluck beginnt mit Wasser – ob pur aus dem Glas oder als Grundlage für Tee und Kaffee. Erst wenn Wasser weich, klar und frei von störenden Geschmacksnoten ist, können sich Aromen optimal entfalten. Der Tischwasserfilter PURALIS von GEFU setzt genau an diesem Punkt an und soll Leitungswasser zu einer hochwertigen Basis für den täglichen Genuss machen.

Design und Funktion in einer Lösung

PURALIS kombiniert eine schlanke Silhouette mit mundgeblasenem Glas und einer feinen Rippenstruktur. Das zeitlose Design verbindet Ästhetik und Funktionalität und macht den Tischwasserfilter zu einem Blickfang auf dem Esstisch oder in der Küche.

Beim Filtern wird das Wasser weicher und verliert einen Teil seiner Härte. Dadurch können Tee und Kaffee ihre Aromen besser entfalten, während auch pur getrunkenes Wasser frischer und harmonischer schmecken soll.

Moderne Filtertechnologie im Inneren

Im Inneren des Tischwasserfilters arbeitet die BWT-Filtertechnologie. Sie reduziert Kalk, Chlor und Schwermetalle und reichert das Wasser gleichzeitig mit Magnesium an.

Das Ergebnis ist gefiltertes Wasser mit einer sanften Textur und einem klaren Geschmack. Eine integrierte Anzeige erinnert zudem rechtzeitig an den notwendigen Filterwechsel.

Für Alltag und Gäste geeignet

Mit einem Fassungsvermögen von 2,5 Litern eignet sich PURALIS sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für größere Runden.

Die Konstruktion ermöglicht tropffreies Ausgießen und passt in gängige Kühlschranktüren. Gleichzeitig kann das gefilterte Wasser Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen oder Wasserkocher vor Kalkablagerungen schützen.

Fokus auf Materialqualität

PURALIS ist frei von BPA und BPS und erfüllt hohe Anforderungen an Materialqualität und Sicherheit.

Damit richtet sich das Produkt an Verbraucherinnen und Verbraucher, die Wert auf Wasserqualität, Nachhaltigkeit und eine hochwertige Verarbeitung legen.

Passende Ergänzung: Wassergläser LINOA

Für das stilvolle Servieren von gefiltertem Wasser bietet GEFU die Wassergläser LINOA an.

Die Gläser bestehen aus robustem Borosilikatglas und verfügen über eine geriffelte Oberfläche, die für sicheren Halt sorgt. Das zeitlose Design fügt sich harmonisch in unterschiedliche Tischdekorationen ein.

Preise und Verfügbarkeit

Tischwasserfilter PURALIS inklusive Filterkartusche: 69,95 Euro

Filterkartusche PURALIS, 2 Stück: 19,95 Euro

Wasserglas LINOA, 330 ml, 2 Stück: 14,95 Euro

Weitere Informationen sind unter www.gefu.com verfügbar.

Bildcredits GEFU

Quelle GEFU Pressebüro c/o Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH