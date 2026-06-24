FINN erreicht durch seine Series-D-Finanzierungsrunde mit knapp 100 Millionen Euro frischem Eigenkapital eine Bewertung von über einer Milliarde Euro.

Die Finanzierungsrunde wird von Portage angeführt. Darüber hinaus stellen BC Partners Credit und Runway Growth Capital Fremdkapital in Höhe von über 40 Millionen Euro bereit. Auch SevenVentures, der Investment-Arm von ProSiebenSat.1, beteiligt sich über einen Media-for-Equity-Deal an der Runde.

Mit über 300 Millionen Euro annualisiertem Umsatz zählt FINN zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas.

FINN, Deutschlands führende Auto Abo-Plattform, gibt den erfolgreichen Abschluss seiner Series-D-Finanzierungsrunde über knapp 100 Millionen Euro bekannt. Die Runde wurde von Portage angeführt, einem international führenden Investor für Fintech- und Mobility-Unternehmen. Zusätzlich verstärkt UVC Partners, Investor der ersten Stunde, sein Engagement. Auch bestehende Investoren wie Planet First Partners, Korelya Capital, White Star Capital, HV Capital und Picus Capital beteiligen sich erneut.

Außerdem stellen BC Partners Credit sowie Runway Growth Capital weiteres Wachstumskapital in Form von Fremdkapital zur Verfügung.

Milliardenbewertung durch erfolgreiche Series D

Neben knapp 100 Millionen Euro Eigenkapital kommen von BC Partners Credit sowie Runway Growth Capital gemeinsam über 40 Millionen Euro Fremdkapital hinzu. Darüber hinaus beteiligt sich SevenVentures über einen Media-for-Equity-Deal an der Finanzierungsrunde und ermöglicht FINN Zugang zum reichweitenstarken Werbeinventar von ProSiebenSat.1.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Series-D-Finanzierung steigt die Unternehmensbewertung von FINN auf über eine Milliarde Euro. Damit erreicht das Unternehmen erstmals den Unicorn-Status.

Investitionen in Wachstum und Technologie

Die neue Finanzierung soll die nächste Wachstumsphase des Unternehmens beschleunigen. Gezielte Investitionen sind insbesondere für die Abo-Flotte, die Technologieplattform und die operative Infrastruktur vorgesehen.

Bereits heute sind mehr als 50.000 FINN Abos unterwegs. Mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz von über 300 Millionen Euro und einem starken Kreis langfristiger institutioneller Investoren sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt, um seine Position in Deutschland weiter auszubauen und seine europäische Expansion voranzutreiben.

Europas führende Plattform für flexible Mobilität

„Wir erleben einen grundlegenden Wandel in der Mobilitätsbranche: Flexibilität, digitale Nutzererlebnisse und einfacher Zugang gewinnen zunehmend an Bedeutung. Unsere Vision ist es, Mobilität so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Die Unterstützung unserer Investoren gibt uns die Möglichkeit, diese Transformation weiter zu beschleunigen und die führende Plattform für moderne Mobilität in Europa aufzubauen. Der Unicorn-Status ist dabei weniger ein Ziel als vielmehr eine Bestätigung unseres bisherigen Weges – und ein Ansporn für das, was noch vor uns liegt“, sagt Maximilian Wühr, CEO und Co-Founder von FINN.

„Mit dieser Runde haben wir das Kapital, die Partner und das operative Fundament, um FINN weiter effizient zu skalieren – bei konsequentem Fokus auf profitables Wachstum und langfristige Marktführerschaft.“

Investoren sehen großes Potenzial

„FINN hat neu definiert, was Kundinnen und Kunden von Mobilitätslösungen erwarten. Das Unternehmen verbindet den Komfort eines digitalen Erlebnisses mit der Flexibilität des Auto Abos. FINN hat gezeigt, dass es effizient skalieren und gleichzeitig ein erstklassiges Kundenerlebnis bieten kann. Damit ist FINN hervorragend aufgestellt, die Mobilität der nächsten Generation maßgeblich mitzugestalten“, sagt Devon Kirk, General Partner und Co-Head bei Portage Capital Solutions.

Vom Münchner Startup zum Marktführer

Seit der Gründung im Jahr 2019 hat sich FINN von einem Münchner Startup zu Deutschlands führendem Anbieter für Auto Abos entwickelt. Kundinnen und Kunden können Fahrzeuge von mehr als 25 Marken wie BMW, Mercedes-Benz, Cupra, Opel, Hyundai, MG und BYD vollständig digital abonnieren und erhalten ein Rundum-Sorglos-Paket inklusive Versicherung, Zulassung und Wartung.

Das Unternehmen hat sich damit als Vorreiter eines Mobilitätsmodells etabliert, das Flexibilität, digitale Nutzererfahrung und Kostentransparenz miteinander verbindet.

Bild FINN Teambild @ FINN GmH

Quelle FINN GmbH