Freitag, Dezember 26, 2025
Autovermieter Starcar schließt seine Tore

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Der Autovermieter Starcar schließt seine Tore. Auf der Webseite kündigt das Hamburger Unternehmen an, dass es zum 31. Dezember den Geschäftsbetrieb einstellen wird.

„Hintergrund ist das laufende Insolvenzverfahren, das nach Abschluss der vorläufigen Phase zum 01.01.2026 offiziell eröffnet wird“, heißt es.

Bundesweit hatte die Firma bis zuletzt rund 100 Filialen. „Wir bedanken uns herzlich für eure Treue, euer Vertrauen und die vielen gemeinsam zurückgelegten Kilometer in den vergangenen Jahren“, schreiben die Verantwortlichen auf der Webseite: „Vielen Dank für euer Verständnis. Wir werden euch vermissen!“

Starcar, das 1987 in Hamburg gegründet worden war, hatte nach Informationen der „Kölnischen Rundschau“ wenige Wochen vor dem nun ausstehenden Ende noch beim Umsatz zugelegt. Gleichwohl war das Unternehmen in eine finanzielle Schieflage geraten, unter anderem wegen hoher Schulden. Die Suche nach einem Investor war zum Jahresende hin offensichtlich ergebnislos verlaufen. Vom Ende des bundesweiten Betriebs sollen mehr als 600 Mitarbeitende betroffen sein.


Foto: Autos (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

