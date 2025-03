Baerbock sieht wichtige Rolle der G7 für Krisenbewältigung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sieht den Kreis der G7-Staaten als „Arbeitsmuskel in der Krisenbewältigung“ auf der Welt.

Dass der russische Präsident Wladimir Putin bis heute seine Kriegsziele in der Ukraine nicht erreicht habe, liegt vor allem am Mut der Ukrainer, aber eben auch an der geschlossenen Unterstützung der G7, sagte Baerbock am Mittwoch vor ihrer Abreise zum G7-Treffen im kanadischen Charlevoix. „Denn der Weg zu Frieden führt über Stärke und Geschlossenheit – eine Sprache, die Putin versteht.“

Die Außenministerin sagte weiter, dass die G7 eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der zentralen Sicherheitsfragen unserer Zeit einnehmen. „Wir mögen unsere Meinungsverschiedenheiten haben. Gemessen werden wir aber am Ende daran, ob wir Antworten auf die zentralen Sicherheitsfragen unserer Zeit finden.“ Dabei sei klar: Die Herausforderungen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, Chinas Auftreten im Indo-Pazifik sowie die Krisen im Nahen Osten seien eng mit unser aller Sicherheit verwoben. „Unsere geteilten Interessen in diesen Fragen sind unser gemeinsamer Kompass“, so Baerbock.



Foto: Annalena Baerbock am 12.03.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts