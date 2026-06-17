Bluey kommt auf die Toniebox: tonies und BBC Studios kooperieren

Bluey-Tonies, interaktive Tonieplay-Abenteuer und weitere exklusive Produkte erscheinen im Rahmen der Partnerschaft für Familien weltweit.

LUXEMBURG/LONDON, 17. Juni 2026 – tonies SE („tonies“), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, bringt gemeinsam mit BBC Studios die Geschichten rund um Bluey erstmals auf die Toniebox. Die Partnerschaft erweitert den Kosmos einer der weltweit beliebtesten Kinderserien um packende Hörerlebnisse für Kinder und ihre Familien.

Ab Sommer 2026 markieren neue Tonies-Figuren, interaktive Tonieplay-Spiele und entsprechende Accessoires den Start der Kollaboration rund um Bluey. Sämtliche Inhalte sind von der weltweit gefeierten Serie inspiriert und so gestaltet, dass Spielfreude, Fantasie und gemeinsame Familienerlebnisse im Mittelpunkt stehen.

Bluey stößt in einer Phase beschleunigten globalen Wachstums zur tonies-Plattform: Schon heute befinden sich mehr als 12 Millionen Tonieboxen in Haushalten weltweit. Familien bekommen nun eine neue Möglichkeit, Bluey jenseits des Bildschirms zu erleben. Die Partnerschaft unterstreicht zudem tonies‘ Position als führende Plattform für hochwertiges Kinder-Storytelling und Familienunterhaltung.

Bluey erweitert das Angebot der Toniebox

Tobias Wann, CEO von tonies, sagt:

„Bei tonies hören wir genau hin, was unsere Community bewegt und begeistert. Bluey verbindet Familien und spielerisches Geschichtenerzählen wie kaum eine andere Marke. Familien auf der ganzen Welt wünschen sich seit Jahren, dass Bluey auf die Toniebox kommt. Deshalb sind wir unglaublich stolz darauf, das Bluey-Universum endlich auf eine Weise zum Leben zu erwecken, die sich typisch nach tonies anfühlt. Die Partnerschaft ist ein weiteres starkes Beispiel dafür, warum uns viele der weltweit führenden Familienmarken vertrauen: Wir können die Geschichten, die Fans bereits lieben, mit Herz und Verstand weitererzählen.“

Suzy Raia, EVP Global Consumer Products bei BBC Studios, fügt hinzu:

„Bluey hat Kinder seit jeher dazu ermuntert, einfach drauflos zu spielen – und tonies erweckt diese Haltung auf ganz besondere Weise zum Leben. Vor allem das neue Tonieplay-Format begeistert uns sehr. Es lädt Familien ein, selbst aktiver Teil der Geschichten zu werden, die sie lieben. Gemeinsam erweitern wir den Bluey-Kosmos – mit lebendigen Geschichten und Spielerlebnissen, die sich echt, verspielt und authentisch nach Bluey anfühlen.“

Interaktive Tonieplay-Abenteuer starten weltweit

Zwischen Juni und Oktober bringt tonies ein exklusives, im eigenen Studio entwickeltes Bluey-Tonieplay-Erlebnis in Nordamerika, der DACH-Region, Großbritannien, Frankreich, Australien und Neuseeland auf den Markt. Inspiriert von beliebten Momenten der Serie lädt ein mitreißendes, audio-basiertes Spielerlebnis Kinder dazu ein, mit interaktiven Geschichten und spielerischen Herausforderungen in Blueys Welt einzutauchen.

Das Spiel entstand in enger Zusammenarbeit mit BBC Studios. So bleibt es dem Geist von Bluey treu und eröffnet zugleich eine neue Form der Interaktion mit den Protagonisten und Geschichten der Serie.

Neue Bluey-Tonies und passendes Zubehör

Darüber hinaus erscheinen mit Bluey, Bingo und Muffin drei Tonies-Figuren in Nordamerika, dem DACH-Raum, Großbritannien, Frankreich und Neuseeland. Passendes Zubehör, darunter Bluey-Taschen und eine Bluey-Hülle für die Toniebox 2, werden in allen Märkten erhältlich sein.

Ginny McCormick, CXO von tonies, fügt hinzu:

„Bei tonies haben wir über mehr als zehn Jahre ein tiefes Verständnis davon entwickelt, wie Kinder auf natürliche Weise zuhören, sich Dinge vorstellen und spielen. Wir denken jedes tonies-Erlebnis zunächst vom Hören her. Jede kreative Entscheidung beginnt damit, das zu bewahren, was Familien an einer Marke bereits lieben. Im Falle von Bluey freuen wir uns besonders darauf, diese Philosophie mit unserer Tonieplay-Innovation zu verbinden. So wollen wir für Kinder ein Erlebnis schaffen, in dem sie aktiv in eine ihnen sehr vertraute Welt eintauchen können.“

Bluey zählt zu den erfolgreichsten Kinderserien weltweit

Seit dem Debüt in Australien im Jahr 2018 hat Bluey eine globale Fangemeinde aufgebaut und sich zu einer der erfolgreichsten Animationsserien der Welt entwickelt.

Bekannt für herzerwärmende Geschichten, Humor und eine Liebeserklärung an Spiel und Familienleben, ist die Serie längst zu einem kulturellen Phänomen geworden. Bluey wurde branchenweit vielfach ausgezeichnet, so zum Beispiel mit einem BAFTA, mehreren Emmy Awards sowie dem Toy of the Year Award in der Kategorie „License of the Year“ 2026 – Letzteres sogar zum zweiten Mal in Folge.

Bild @ tonies GmbH

Quelle tonies GmbH