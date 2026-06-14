33 Jahre World Management Congress 2026: Ein Jahr im Zeichen von Innovation und Investitionen

PM-International begrüßte mehr als 4.500 Führungskräfte aus aller Welt zum bislang größten Kongress seiner Geschichte. Der World Management Congress zum 33. Jubiläum von PM-International brachte Spitzensportler, Führungskräfte sowie das Corporate Management für ein Wochenende voller Innovation, Wachstum und Exzellenz zusammen.

Investitionen für Teampartner im Fokus

Zu Beginn des Jahres wurde PM-International mit dem renommierten Bravo International Growth Award als weltweit am schnellsten wachsendes Direktvertriebsunternehmen ausgezeichnet und das bereits zum sechsten Mal in Folge. Damit ist das Unternehmen aus Luxemburg das erste und einzige in der Geschichte der Branche, dem diese außergewöhnliche Leistung gelungen ist. Darüber hinaus konnte PM-International seine Position im aktuellen DSN Global 100 Ranking weiter ausbauen und zählt nun zu den fünf größten Direktvertriebsunternehmen weltweit.

Gründer und CEO Rolf Sorg eröffnete die Veranstaltung mit den Worten: „2025 war ein großes Jahr. Wir haben erneut Rekorde gebrochen und Geschichte geschrieben. 2026 steht ganz im Zeichen von Investitionen für die nächsten großen Schritte.“

Rolf Sorg betonte die Bedeutung des kontinuierlichen Engagements von PM-International für seine Teampartner und das Direktvertriebsmodell. Bereits im ersten Halbjahr investierte das Unternehmen gezielt in die Unterstützung seiner Teampartner. Der durchschnittliche Punktewert aller FitLine Produkte wurde um 3,3 Prozent erhöht, was weltweit zu einer direkten Einkommenssteigerung für alle Teampartner führt.

Darüber hinaus bietet PM-International den Mitgliedern des FitLine Clubs attraktive Vorteile von exklusiven Aktionen bis hin zu Preisvorteilen auf die beliebtesten Produkte.

Auch im Bereich Mobilität wurden jüngst bedeutende Verbesserungen umgesetzt. Der Autobonus wurde um bis zu 50 Prozent erhöht, ergänzt durch spezielle Tankgutscheine zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit der Teampartner.

„Wir stehen zu 100 Prozent hinter unseren Teampartnern und tun alles, um sie unter sich ständig verändernden Rahmenbedingungen bestmöglich zu unterstützen“, betonte Rolf Sorg. Für die kommenden Monate kündigte er zudem deutliche Vereinfachungen bei der Qualifikation für die Reise Incentives sowie weitere Bonusverbesserungen an.

Teampartner treiben den Erfolgskurs voran

In einer bewegenden Rede bestätigte Stuart Johnson, seit über 40 Jahren eine prägende Persönlichkeit der Direktvertriebsbranche sowie CEO und Gründer von Direct Selling News, die beeindruckende Dynamik von PM-International:

„Ich habe in unserer Branche alles gesehen, gehört und erlebt. Es gibt Tausende von Firmen im Direktvertrieb und PM-International ist auf dem Weg an die Spitze. In einer der herausforderndsten wirtschaftlichen Phasen der modernen Geschichte hat PM-International in den vergangenen Jahren eine der beeindruckendsten Wachstumsgeschichten geliefert, die ich je erlebt habe. Ich bin überzeugt, dass PM-International eine der außergewöhnlichsten Erfolgsgeschichten in der Geschichte des Direktvertriebs schreibt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Kombination aus der Führung von Rolf Sorg und dem Engagement der Teampartner von PM-International auch in Zukunft die bemerkenswerteste Geschichte unserer Branche weiterschreiben wird.“

PM-International stellte außerdem wichtige personelle Veränderungen im Management vor. Adrien Rincheval übernimmt die Position des Chief Sales Officer Europe von Sven Palla, der künftig dem Aufsichtsrat angehören wird. Zudem wird Wolfgang Klaer die Funktion des Chief Administrative Officer sowie Deputy Chief Executive Officer übernehmen.

Neue KI-Lösungen für Teampartner

Der Kongress stand auch im Zeichen der fortschreitenden Digitalisierung und der Unterstützung der Teampartner durch moderne Technologien. Im Rahmen einer umfassenden KI-Offensive präsentierten die Marketing- und IT-Teams mehrere neue digitale Werkzeuge.

Dazu zählt unter anderem das PM AI Wiki, das Teampartnern einen schnellen und effizienten Zugriff auf Informationen rund um PM-International und FitLine ermöglicht und gleichzeitig die täglichen Geschäftsabläufe vereinfacht.

„Dieses Tool wurde entwickelt, um die Suche nach Informationen grundlegend zu verändern: weniger suchen, mehr finden. Unsere Teampartner erhalten präzise Antworten in Echtzeit. Es handelt sich um eine umfassende Wissensplattform, die rund um die Uhr verfügbar ist“, erklärt Chief Marketing Officer Wojciech Foremnik.

Mit dem ebenfalls vorgestellten AI Content Creator unterstützt PM-International seine Teampartner dabei, ihre Online Präsenz professionell auszubauen und ihre digitale Reichweite sowie Vertriebsaktivitäten zu stärken.

Zusätzlich präsentierte das Unternehmen den Simple Fast Track to Success, ein interaktives Onboarding System für neue Teampartner. Die KI gestützte Lösung begleitet neue Teampartner bei ihren ersten wichtigen Schritten, passt sich individuell an ihr Verhalten an und schafft die Grundlage für langfristigen Erfolg.

„Mit unserem neuen Registrierungsprozess haben wir ebenfalls einen Quantensprung erreicht. Teampartner können den gesamten Anmeldeprozess nun einfach und in weniger als einer Minute abschließen“, erklärte Márton Fülöp, Chief Technological Officer von PM-International.

Darüber hinaus stellte das Unternehmen die neue PM Partner Area 2.0 vor. Die überarbeitete Plattform bietet zahlreiche neue Funktionen und Werkzeuge, die den Aufbau und die Skalierung eines eigenen Geschäfts schneller und einfacher machen als je zuvor. Weitere Innovationen sind bereits für September 2026 angekündigt.

FitLine Jubiläum und Wertschätzung für Kunden

Zu den emotionalen Höhepunkten der Veranstaltung gehörte ein speziell produziertes Jubiläumsvideo, das die schönsten Momente aus 33 Jahren Unternehmensgeschichte von PM-International zeigte.

Anlässlich des 33-jährigen Firmenjubiläums hielt das Unternehmen zudem besondere Überraschungen für seine Teampartner bereit.

Rolf Sorg kündigte Singapur, die weltbekannte Lion City, als nächstes Reiseziel für die President’s Team Ehrung an. „Ich verspreche Euch: Das wird die außergewöhnlichste Erfahrung Eures Lebens und man kann sich noch dafür qualifizieren“, sagte Rolf Sorg.

Ein weiteres Highlight war die Vorstellung einer besonderen Kundenaktion rund um das meistverkaufte FitLine Produkt Activize Oxyplus. Als Dankeschön an Kunden und Teampartner bringt PM-International eine limitierte Jubiläumsedition auf den Markt, die 33 Prozent mehr Produktinhalt zum unveränderten Preis bietet – eine besondere Hommage an das 33-jährige Bestehen des Unternehmens.

Die Teilnehmer des Kongresses erhielten exklusiv die Möglichkeit, die limitierte Edition als Erste zu erwerben.

Ab dem 15. Juni wird die limitierte Edition FitLine Activize Oxyplus +33 Prozent weltweit in den jeweiligen E Shops erhältlich sein, solange der Vorrat reicht.

Mit dieser Aktion unterstreicht PM-International seinen Anspruch, den Menschen etwas zurückzugeben, die maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Verantwortung für Kinder und Gemeinschaften

Seit seiner Gründung teilt PM-International seinen Erfolg mit anderen. Bereits im Jahr 2003 begann das Unternehmen gemeinsam mit seinem Partner World Vision Deutschland, Kinder weltweit zu unterstützen. Mit jedem verkauften FitLine Produkt schenkt PM-International Kindern „Eine Stunde Leben“ und damit bessere Chancen für ihre Zukunft.

Während ihrer Rede überraschte Vicki Sorg, Director of Charity & Promotion, das Publikum sowie World Vision CEO Christoph Hilligen mit der Ankündigung, dass PM We Care die Verantwortung für weitere 500 Kinder übernehmen wird. Damit steigt die Zahl der derzeit unterstützten Kinder auf insgesamt 8.500. Zudem verkündete Vicki Sorg stolz, dass im Laufe der Jahre bereits mehr als 10.660 Kinder von der Hilfe von PM We Care profitieren konnten.

„Unser Ziel ist es, die Kinder so lange zu unterstützen, bis sie mit 18 Jahren die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben haben“, sagte Vicki Sorg.

Eine dieser Erfolgsgeschichten wurde auf der Bühne lebendig, als Vicki Sorg Van Anh aus Vietnam vorstellte, die bis zu ihrem 18. Lebensjahr durch das Programm unterstützt wurde. Dank der Hilfe von PM We Care und World Vision erhielt sie Zugang zu einer besseren Bildung, konnte ihren Traum vom Universitätsstudium verwirklichen und ist heute selbst Lehrerin.

Bewegt von dieser inspirierenden Geschichte kündigte Vicki Sorg an, dass PM We Care künftig noch einen Schritt weitergehen wird. Sie stellte eine neue Stipendieninitiative vor, die jungen Erwachsenen den Zugang zu Hochschulbildung und neuen Zukunftsperspektiven ermöglichen soll.

„Wir möchten unsere Unterstützung über die Patenschaften hinaus ausweiten, um Hochschulbildung in die Gemeinschaften zu bringen und unsere Patenkinder dabei zu unterstützen, langfristig selbst zu entscheidenden Impulsgebern für positive Veränderungen in ihren Heimatgemeinden zu werden.“

Durch die Unterstützung seiner weltweiten Gemeinschaft hat PM We Care bereits Hunderttausende Menschenleben positiv verändert und wird sich auch künftig dafür einsetzen, noch mehr Kindern auf der ganzen Welt eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Quelle Bild und Text PM International AG