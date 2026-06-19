Wechsel im stellvertretenden Vorsitz des LR Global Kids Fund

Ahlen, 1. Juni 2026 – Der LR Global Kids Fund e.V. (LRGKF) stellt sich im Vorstand neu auf: Henning Thiesing wird seine Funktion als stellvertretender Vorsitzender zum 1. Juni 2026 aus eigener Entscheidung beenden. Zu seiner Nachfolgerin wurde Darja Kirilov gewählt.

Henning Thiesing beendet Vorstandsarbeit

Henning Thiesing hat den Verein seit 2024 im Vorstand engagiert begleitet und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung gesetzt. Insbesondere hat er die Sichtbarkeit des Vereins über die sozialen Medien sowie auf Vertriebsveranstaltungen von LR deutlich verbessert. Der LR Global Kids Fund dankt ihm für seinen Einsatz und sein Engagement.

Darja Kirilov übernimmt neue Verantwortung

Mit Darja Kirilov gewinnt der Verein eine neue stellvertretende Vorsitzende, die den LR Global Kids Fund bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich unterstützt. Insbesondere das Projekt Lunch Club e.V. im Ahlener Osten begleitet sie intensiv und kennt die Bedürfnisse des dortigen Vereins sehr genau. Künftig wird sie gemeinsam mit der Vorsitzenden Almut Kellermeyer die strategische Weiterentwicklung des Vereins verantworten.

Fokus auf die Weiterentwicklung des Vereins

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Darja Kirilov. Gemeinsam wollen wir den LR Global Kids Fund weiterentwickeln und sicherstellen, dass wir auch künftig wirkungsvolle Projekte zur Förderung von Kindern umsetzen können. Gleichzeitig bleibt es eine zentrale Herausforderung, bestehende Förderer zu binden und neue Unterstützer für unsere Arbeit zu gewinnen“, so Almut Kellermeyer, Vorsitzende des LR Global Kids Fund e.V.

Bild: Darja Kirilov, stellvertretende Vorsitzende des LR Global Kids Fund.

Quelle LR Health & Beauty Systems GmbH