Inhaltsverzeichnis
Der Bestseller als packendes Theatererlebnis
2027 wird der Psychothriller Die Einladung von Sebastian Fitzek als aufwendig inszenierte Theaterproduktion zum unvergesslichen Live-Erlebnis. Nach 20 Millionen verkauften Büchern feiert der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart sein 20-jähriges Jubiläum. Pünktlich dazu nimmt die offizielle Bühnenadaption des SPIEGEL-Jahresbestsellers 2023 die Zuschauer mit auf eine verschneite Berghütte, in der nichts so ist, wie es scheint.
Die Weltpremiere nach dem Roman von Sebastian Fitzek
Ein nervenaufreibendes Psychospiel, überraschende Wendungen, ein herausragendes Theater-Ensemble und ein epischer Soundtrack sorgen für Spannung von der ersten bis zur letzten Minute – Gänsehaut garantiert.
Eingeschneit. Abgeschnitten. Ausgeliefert.
Marla Lindberg folgt einer Einladung in ein abgeschiedenes Berghotel in den Alpen, die sie besser niemals angenommen hätte. Was als harmloses Klassentreffen geplant war, wird schnell zu einem mörderischen Psychospiel.
Denn Marla leidet unter Gesichtsblindheit und kann Menschen nicht an ihrem Äußeren erkennen, sondern nur an Stimme und Bewegungsmustern. In einer Gruppe aus alten Klassenkameraden, in der jeder etwas verbirgt, weiß sie nicht, wem sie trauen kann.
Schutzlos ausgeliefert und eingeschlossen im Schneesturm – ohne Internet, ohne Fluchtmöglichkeiten – befinden sich nicht nur Freunde in der Hütte. Jemand hat sie gezielt hierher gelockt, um ein altes Geheimnis ans Licht zu bringen.
Schnell wird klar: Es gibt nur eins, was tödlicher ist, als das Berghotel im eisigen Schneetreiben wieder zu verlassen – es nicht zu tun …
Traust du dich, die Einladung anzunehmen?
Dann sichere dir jetzt deine Tickets, bevor es zu spät ist!
Hinweis: Sebastian Fitzek ist nicht Teil der Bühnenaufführung.
Termine 2027
11.05.–23.05.2027 München, Deutsches Theater
27.05.–30.05.2027 Stuttgart, Liederhalle (Hegel-Saal)
03.06.–06.06.2027 Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle
09.06.–14.06.2027 Köln, Motorworld
16.06.–20.06.2027 Bremen, Metropol Theater
29.06.–04.07.2027 Wien, Museumsquartier Halle E
09.07.–11.07.2027 Duisburg, Theater am Marientor
27.07.–28.07.2027 Heilbronn, Konzert- & Kongresszentrum Harmonie
30.07.–31.07.2027 Ravensburg, Oberschwabenhalle
03.08.2027 Puch-Urstein (bei Salzburg), Zentrum für Visionen
04.08.–05.08.2027 Linz, TipsArena
06.08.–07.08.2027 Innsbruck, CONGRESS (Saal Tirol)
10.08.–11.08.2027 Wetzlar, Stadthalle
13.08.–14.08.2027 Fulda, Esperantohalle
17.08.–18.08.2027 Offenburg, Oberrheinhalle
19.08.2027 Ludwigshafen, Theater im Pfalzbau
20.08.–21.08.2027 Freiburg, SICK-ARENA, Messe
24.08.–25.08.2027 Koblenz, Rhein-Mosel-Halle
31.08.–01.09.2027 Halle (Saale), Georg-Friedrich-Händel HALLE
03.09.–04.09.2027 Magdeburg, AMO Kulturhaus
07.09.–08.09.2027 Leipzig, Haus Auensee
10.09.–12.09.2027 Dresden, Alter Schlachthof
14.09.–15.09.2027 Nürnberg, Meistersingerhalle
17.09.–19.09.2027 Osnabrück, OsnabrückHalle (Europa-Saal)
24.09.–25.09.2027 Kiel, MERKUR Ostseehalle
28.09.–29.09.2027 Bielefeld, Lokschuppen
01.10.–02.10.2027 Schwerin, Sport- und Kongresshalle
05.10.–06.10.2027 Göttingen, Stadthalle
09.10.2027 Kassel, Kongress Palais
10.10.2027 Braunschweig, Volkswagen Halle
12.10.–13.10.2027 Siegen, Siegerlandhalle
14.10.2027 Würzburg, Congress Center
15.10.–16.10.2027 Bochum, RuhrCongress
19.10.–20.10.2027 Aachen, Eurogress
22.10.–23.10.2027 Wolfsburg, CongressPark
26.10.–27.10.2027 Rostock, Stadthalle
Weitere Termine in Planung!
Tickets und weitere Informationen
Tickets gibt es unter www.eventim.de und www.oeticket.com sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Weitere Informationen unter:
Bild Sebastian Fitzek Fotograf Marcus Höhn
Quelle ShowSlot Touring GmbH