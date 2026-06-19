Der Bestseller als packendes Theatererlebnis

2027 wird der Psychothriller Die Einladung von Sebastian Fitzek als aufwendig inszenierte Theaterproduktion zum unvergesslichen Live-Erlebnis. Nach 20 Millionen verkauften Büchern feiert der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart sein 20-jähriges Jubiläum. Pünktlich dazu nimmt die offizielle Bühnenadaption des SPIEGEL-Jahresbestsellers 2023 die Zuschauer mit auf eine verschneite Berghütte, in der nichts so ist, wie es scheint.

Die Weltpremiere nach dem Roman von Sebastian Fitzek

Ein nervenaufreibendes Psychospiel, überraschende Wendungen, ein herausragendes Theater-Ensemble und ein epischer Soundtrack sorgen für Spannung von der ersten bis zur letzten Minute – Gänsehaut garantiert.

Eingeschneit. Abgeschnitten. Ausgeliefert.

Marla Lindberg folgt einer Einladung in ein abgeschiedenes Berghotel in den Alpen, die sie besser niemals angenommen hätte. Was als harmloses Klassentreffen geplant war, wird schnell zu einem mörderischen Psychospiel.

Denn Marla leidet unter Gesichtsblindheit und kann Menschen nicht an ihrem Äußeren erkennen, sondern nur an Stimme und Bewegungsmustern. In einer Gruppe aus alten Klassenkameraden, in der jeder etwas verbirgt, weiß sie nicht, wem sie trauen kann.

Schutzlos ausgeliefert und eingeschlossen im Schneesturm – ohne Internet, ohne Fluchtmöglichkeiten – befinden sich nicht nur Freunde in der Hütte. Jemand hat sie gezielt hierher gelockt, um ein altes Geheimnis ans Licht zu bringen.

Schnell wird klar: Es gibt nur eins, was tödlicher ist, als das Berghotel im eisigen Schneetreiben wieder zu verlassen – es nicht zu tun …

Traust du dich, die Einladung anzunehmen?

Dann sichere dir jetzt deine Tickets, bevor es zu spät ist!

Hinweis: Sebastian Fitzek ist nicht Teil der Bühnenaufführung.

Termine 2027

11.05.–23.05.2027 München, Deutsches Theater

27.05.–30.05.2027 Stuttgart, Liederhalle (Hegel-Saal)

03.06.–06.06.2027 Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

09.06.–14.06.2027 Köln, Motorworld

16.06.–20.06.2027 Bremen, Metropol Theater

29.06.–04.07.2027 Wien, Museumsquartier Halle E

09.07.–11.07.2027 Duisburg, Theater am Marientor

27.07.–28.07.2027 Heilbronn, Konzert- & Kongresszentrum Harmonie

30.07.–31.07.2027 Ravensburg, Oberschwabenhalle

03.08.2027 Puch-Urstein (bei Salzburg), Zentrum für Visionen

04.08.–05.08.2027 Linz, TipsArena

06.08.–07.08.2027 Innsbruck, CONGRESS (Saal Tirol)

10.08.–11.08.2027 Wetzlar, Stadthalle

13.08.–14.08.2027 Fulda, Esperantohalle

17.08.–18.08.2027 Offenburg, Oberrheinhalle

19.08.2027 Ludwigshafen, Theater im Pfalzbau

20.08.–21.08.2027 Freiburg, SICK-ARENA, Messe

24.08.–25.08.2027 Koblenz, Rhein-Mosel-Halle

31.08.–01.09.2027 Halle (Saale), Georg-Friedrich-Händel HALLE

03.09.–04.09.2027 Magdeburg, AMO Kulturhaus

07.09.–08.09.2027 Leipzig, Haus Auensee

10.09.–12.09.2027 Dresden, Alter Schlachthof

14.09.–15.09.2027 Nürnberg, Meistersingerhalle

17.09.–19.09.2027 Osnabrück, OsnabrückHalle (Europa-Saal)

24.09.–25.09.2027 Kiel, MERKUR Ostseehalle

28.09.–29.09.2027 Bielefeld, Lokschuppen

01.10.–02.10.2027 Schwerin, Sport- und Kongresshalle

05.10.–06.10.2027 Göttingen, Stadthalle

09.10.2027 Kassel, Kongress Palais

10.10.2027 Braunschweig, Volkswagen Halle

12.10.–13.10.2027 Siegen, Siegerlandhalle

14.10.2027 Würzburg, Congress Center

15.10.–16.10.2027 Bochum, RuhrCongress

19.10.–20.10.2027 Aachen, Eurogress

22.10.–23.10.2027 Wolfsburg, CongressPark

26.10.–27.10.2027 Rostock, Stadthalle

Weitere Termine in Planung!

Tickets und weitere Informationen

Tickets gibt es unter www.eventim.de und www.oeticket.com sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Weitere Informationen unter:

www.fitzek-theater.de

Bild Sebastian Fitzek Fotograf Marcus Höhn

Quelle ShowSlot Touring GmbH