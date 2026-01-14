Mittwoch, Januar 14, 2026
Bericht: Dänemark schickt militärische Vorhut nach Grönland

Nuuk (dts Nachrichtenagentur) – Nachdem US-Präsident Donald Trump zuletzt auf einer Annexion Grönlands beharrt und militärische Mittel nicht ausschließt, ist eine Vorhut der dänischen Streitkräfte mit militärischer Ausrüstung in Grönland angekommen. Das berichtet die dänische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt DR am Mittwoch.

Die Aufgabe der Vorhut besteht demnach darin, dafür zu sorgen, dass die Logistik und die Umgebung für mögliche spätere Aufnahme von Hauptstreitkräfte bereit sind. Bereits am Dienstag hatte Dänemarks Verteidigungsminister, Troels Lund Poulsen, über eine stärkere Präsenz des dänischen Militärs in Grönland gesprochen.

Nach Angaben des Rundfunks handelt es sich um Soldaten aus Einheiten der Armee, die die militärische Präsenz der Streitkräfte in Grönland verstärken sollen. Große Teile der übrigen dänischen Streitkräfte sind durch militärische Verpflichtungen im Baltikum gebunden.

Grönland, das Kernland Dänemark und die Färöer sind autonome Bestandteile des Königreichs Dänemark. Dennoch erhebt US-Präsident Donald Trump Anspruch auf Grönland. Sowohl die USA als auch Dänemark sind Teil der Nato – und damit dazu verpflichtet, Beistand zu leisten, wenn ein Mitgliedsstaat militärisch angegriffen wird. Am Mittwochnachmittag soll ein Treffen stattfinden, an dem US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio sowie der dänische Außenminister Lars Lokke Rasmussen und die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt teilnehmen.


Foto: Dänemark Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

