Dienstag, Februar 24, 2026
Berichte: Holstein Kiel trennt sich von Trainer Rapp
Berichte: Holstein Kiel trennt sich von Trainer Rapp

Kiel (dts Nachrichtenagentur) – Zweitligist Holstein Kiel hat offenbar Cheftrainer Marcel Rapp mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

Das berichten verschiedene Medien übereinstimmend. Nach fünf Niederlagen in Folge in der 2. Bundesliga und dem Abrutschen auf Rang 14 zog der Verein die Reißleine. Das jüngste 1:3 gegen Karlsruhe war den Berichten zufolge der endgültige Auslöser für die Entscheidung. Auch Co-Trainer Alexander Hahn muss demnach den Verein verlassen.

Rapp, der über vier Jahre die Geschicke der Mannschaft leitete, äußerte sich gegenüber Sky Sport zu seinem Abschied. Holstein Kiel werde für ihn immer ein besonderer Verein bleiben, und er wünsche dem Klub nur das Beste. Er sei überzeugt, dass die sportlichen Herausforderungen gemeinsam hätten gemeistert werden können. Rapp ergänzte, dass er weiterhin große Lust habe, an der Seitenlinie zu arbeiten.

Die Kieler Verantwortlichen stehen nun vor der Aufgabe, zeitnah einen Nachfolger zu finden. Der neue Trainer wird gleich zu Beginn mit schwierigen Aufgaben konfrontiert: Am kommenden Samstag steht das Heimspiel gegen die SV Elversberg an, gefolgt von einer Partie gegen Darmstadt 98. Die Mannschaft befindet sich derzeit in einer kritischen Lage, da der Abstiegs-Relegationsrang nur einen Punkt entfernt ist.


Foto: Marcel Rapp (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

