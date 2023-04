BKA: Rund 6.000 Straftaten in Deutschland zu Ukraine-Krieg

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Etwa 6.000 Straftaten mit Bezug zum Ukraine-Krieg hat es in Deutschland seit dem russischen Angriffskrieg gegeben. Das berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (Freitagausgabe) mit Verweis auf Angaben des Bundeskriminalamtes.

Dabei handele es sich unter anderem um Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Bedrohungen, aber auch körperliche Übergriffe. In den ersten beiden Kriegswochen hätte sich ein Großteil dieser Taten gegen Russland gerichtet. Doch in den vergangenen Monaten würden die Straftaten mit einer „anti-ukrainischen Intention“ überwiegen, so das BKA. Zu den erfassten Fällen können im Bereich der Sachbeschädigung – etwa durch Graffiti – auch Straftaten gehören, mit denen die Sympathie für eine Kriegspartei ausgedrückt wird. Ebenfalls zählen Straftaten dazu, die sich generell gegen den Ukraine-Krieg richten.

Mehr als ein Drittel aller Taten sei bereits in den ersten 13 Kriegswochen registriert worden.



