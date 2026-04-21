Freche Freunde bringt Bio-Tiefkühlgerichte für Kinder raus

Freche Freunde Frozen erobert Tiefkühlregal

Bio Kindergerichte

Freche Freunde erweitert sein Sortiment und geht einen neuen Schritt im Food Segment. Mit Freche Freunde Frozen bringt das Unternehmen erstmals Bio Kindergerichte ins Tiefkühlregal von REWE. Fünf verschiedene Mahlzeiten sollen Familien im Alltag unterstützen und gleichzeitig eine gesündere Alternative zu klassischen Tiefkühlprodukten bieten.

Schnelle Lösungen für den Familienalltag

Freche Freunde Frozen richtet sich gezielt an Familien mit wenig Zeit. Alle Gerichte sind in unter zehn Minuten zubereitet und kombinieren praktische Handhabung mit ausgewogenen Zutaten. Gerade im stressigen Alltag entsteht so eine unkomplizierte Möglichkeit, Kindern dennoch Bio Mahlzeiten anzubieten.

Clever verstecktes Gemüse für Kinder

Ein zentrales Konzept von Freche Freunde Frozen ist das Verstecken von Gemüse in beliebten Gerichten. Zutaten wie Süßkartoffel oder Spinat werden in Soßen integriert, sodass auch wählerische Kinder davon profitieren. Damit bleibt der Geschmack kindgerecht, während gleichzeitig wichtige Nährstoffe enthalten sind.

Vielfalt im Tiefkühlregal

Zum Start umfasst Freche Freunde Frozen fünf Produkte. Dazu gehören zwei Kinder Pizzen, zwei Pasta Varianten und rosarote Brötchen in Herzform. Die Produkte sind vegetarisch oder vegan, kommen ohne Zusatzstoffe aus und setzen konsequent auf Bio Zutaten.

Neue Impulse für den Tiefkühlmarkt

Mit Freche Freunde Frozen reagiert das Unternehmen auf eine Marktlücke. Kindgerechte Bio Gerichte im Tiefkühlbereich sind bislang selten. Durch die Kombination aus schneller Zubereitung und gesunden Zutaten positioniert sich Freche Freunde klar als Alternative zu klassischen Angeboten wie Nuggets oder Pommes.

Bild Freche Freunde bringt im Mai 2026 erstmals Bio-Kindergerichte ins Tiefkühlregal von REWE. Unter dem Namen Freche Freunde Frozen warten fünf Lieblingsmahlzeiten auf hungrige Kinder. Dazu gehören zwei Pizzen, zwei Pastagerichte und rosarote Brötchen in Herzform. Alles ist in unter 10 Minuten zubereitet. Damit bietet Freche Freunde Frozen eine ausgewogene Alternative zu klassischen Tiefkühl-Favoriten wie Pommes, Nuggets oder Fischstäbchen

Quelle erdbär GmbH