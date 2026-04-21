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tonies baut Nordamerika Geschäft weiter aus

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Mark McColgan treibt tonies Wachstum in Nordamerika

Inhaltsverzeichnis

Mark McColgan übernimmt Schlüsselrolle bei tonies

tonies treibt seine internationale Expansion weiter voran und setzt dabei gezielt auf erfahrene Führungskräfte. Mit Mark McColgan übernimmt ein Branchenexperte die Position des General Manager North America und verantwortet damit den wichtigsten Wachstumsmarkt des Unternehmens. Der Wechsel von Mattel zu tonies bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Konsumgütermarken mit sich.

Nordamerika als zentraler Wachstumstreiber

Nordamerika ist für tonies der bedeutendste Markt weltweit. Im Jahr 2025 konnte tonies den Umsatz in Nordamerika um 40 Prozent auf 276 Millionen Euro steigern. Diese Entwicklung unterstreicht die strategische Bedeutung der Region für das Unternehmen. Ziel ist es nun, die Haushaltsabdeckung weiter auszubauen und die Bindung zu Familien nachhaltig zu stärken.

Neue Führungsstruktur für globale Expansion

Mit der Ernennung von Mark McColgan richtet tonies seine Führungsstruktur gezielt auf Wachstum aus. Christoph Frehsee, der das Nordamerikageschäft seit 2020 aufgebaut hat, konzentriert sich künftig vollständig auf seine Rolle als Chief Revenue Officer. In dieser Funktion verantwortet er die globale Sales Strategie sowie die internationale Expansion von tonies.

Erfahrung aus globalen Markenwelten

Mark McColgan bringt umfassende Erfahrung aus der Spielzeug und Konsumgüterbranche mit. Zuletzt war er bei Mattel tätig und verantwortete dort Strategie, Vertrieb und Wachstum. In seiner Karriere arbeitete er unter anderem an bekannten Marken wie Hot Wheels, Barbie und Fisher Price. Diese Expertise soll nun dabei helfen, tonies in Nordamerika weiter zu skalieren.

tonies setzt auf emotionale Markenbindung

Ein zentraler Erfolgsfaktor von tonies ist die starke emotionale Bindung zu Familien. Mit der Toniebox hat das Unternehmen eine eigene Kategorie geschaffen, die kreatives und sicheres Spielen ermöglicht. Dieses Konzept soll in Nordamerika weiter verbreitet werden, um neue Zielgruppen zu erreichen und bestehende Kunden stärker zu binden.

Nächste Wachstumsphase im Fokus

Mit dem starken Momentum und neuen Handelspartnerschaften startet tonies in die nächste Skalierungsphase. Der Fokus liegt klar auf dem weiteren Ausbau der Marktposition in Nordamerika. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen das Ziel, sich langfristig als globale Marke zu etablieren, die Familien weltweit begleitet.

Bild Mark McColgan 

Quelle tonies GmbH

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