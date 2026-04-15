Databricks verkündet Investitionen von 400 Mio. US-Dollar in Deutschland

Databricks investiert massiv in Deutschland

Databricks verkündet 400 Mio. US-Dollar Investment in Deutschland, um die Daten- und KI-Adaption zu beschleunigen, KI-Talente auszubilden und Standorte auszubauen

Das Unternehmen eröffnet eine neue Niederlassung in Frankfurt, erweitert den R&D Hub in Berlin und plant, 50.000 Fachleute für die Adaption von Lakebase und Genie in KI-Skills zu trainieren.

Frankfurt am Main, Deutschland – 15. April 2026 – Das Daten- und KI-Unternehmen Databricks gibt heute Pläne bekannt, in den nächsten drei Jahren mehr als 400 Millionen US-Dollar in Deutschland zu investieren. Diese Investition wird die Präsenz des Unternehmens erheblich ausbauen und Spitzenkräfte im Bereich KI anziehen. Außerdem wird es die steigende Nachfrage nach Lakebase, der serverlosen Postgres-Datenbank für KI-Agenten, sowie nach Genie, dem KI-Agenten, der es jedem Mitarbeiter ermöglicht, mit seinen Daten zu „chatten“ und sofort verlässliche Antworten zu erhalten, bedienen.

Ausbau von Standorten und Fachkräften

Das Engagement umfasst die Eröffnung eines neuen Büros in Frankfurt, den Ausbau der R&D Präsenz in Berlin und die Erweiterung des Standorts in München. Darüber hinaus ist geplant, bis 2028 in Deutschland 50.000 Fachleute in den Bereichen Data Engineering, Analytik, maschinelles Lernen (ML) und generative KI zu schulen. Die Ankündigung dieser Investitions- und Ausbildungsmaßnahmen erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem 95 Prozent der deutschen Unternehmen planen, in den nächsten fünf Jahren in KI und ML zu investieren, wobei Databricks und seine Kunden dazu beitragen, dieses Wachstum landesweit voranzutreiben.

Neue Standorte stärken die KI-Adaption

Ausbau der lokalen Präsenz, um die Einführung von Lakebase und Genie zu beschleunigen

Das neue Frankfurter Büro befindet sich in strategisch günstiger Lage im Frankfurt Global Tower im Herzen der Stadt und wird die Partnerschaften mit zahlreichen lokalen Kunden vertiefen, darunter Deutsche Börse Group sowie wichtige Kunden in der gesamten Region, darunter adidas, Mercedes-Benz und Porsche Holding Salzburg. Dieses neue Büro ist neben den Standorten in Berlin, München und Zürich das vierte in der DACH-Region für das wachsende Team von ca. 500 Mitarbeitern.

Berlin als zentraler R&D Hub

Berlin ist nach wie vor ein wichtiger Forschungs- und Entwicklungsstandort in der EMEA-Region. In den erweiterten Büroräumen im Stadtteil Mitte wird ein wachsendes Produkt- und Entwicklungsteam untergebracht, das sich darauf konzentriert, KI-Governance über den Unity Catalog bereitzustellen und die Entwicklung neuer Funktionen in Genie und Lakebase voranzutreiben. Das Berliner Büro befindet sich in bester Lage im Herzen der pulsierenden Daten- und KI-Startup-Szene der Stadt und betreut Unicorn-Kunden wie GetYourGuide und Parloa, sowie lokale Unternehmen wie Zalando, um auf der Grundlage ihrer Daten KI-Anwendungen und -Agenten zu entwickeln.

„Unsere Investition in Deutschland ist ein Beleg für die enorme Nachfrage unserer Kunden, KI in vollem Umfang in die Produktion zu integrieren“, sagt Daniel Holz, VP Central Europe bei Databricks. „In Deutschland sind einige der innovativsten Unternehmen ansässig, die wir bereits dabei unterstützen, unternehmensgerechte KI-Anwendungen und -Agenten auf Basis ihrer eigenen Daten zu entwickeln. Durch den Fokus auf die Einführung von Lakebase und Genie haben wir die echte Chance, ihnen dabei zu helfen, schneller voranzukommen. Gleichzeitig verstärken wir unsere Rolle im Herzen der Daten- und KI-Community in Deutschland.“

Während 80 Prozent der deutschen Unternehmen KI als die prägende Technologie der Zukunft betrachten, zeigen Daten von Bitkom eine erschreckende Realität: Nur acht Prozent bieten derzeit KI-Schulungen an. Databricks will diese Lücke schließen. Bis 2028 plant das Unternehmen, 50.000 Anwendern in Deutschland durch einen mehrgleisigen Ansatz Fachwissen in den Bereichen generative KI, Data Engineering sowie maschinelles Lernen und Analytik zu vermitteln:

University Alliance-Programm: Zusammenarbeit mit akademischen Einrichtungen – darunter die University of Applied Sciences Osnabrück, Technische Hochschule Ulm, Hochschule-Bonn-Rhein-Sieg, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg und weitere — einen KI-Lehrplan auf Unternehmensniveau in den Unterricht zu integrieren.

Kostenloses Lernen im eigenen Tempo: Bereitstellung leicht zugänglicher, erstklassiger digitaler Lernpfade für Fachkräfte zur Weiterqualifizierung.

Praxisorientierte Zertifizierung: Unterstützung der Teilnehmer dabei, über die Theorie hinauszugehen und produktionsreife KI-Agenten zu entwickeln.

„Es ist unerlässlich, Studierende, Unternehmen und Partner dabei zu unterstützen, mit der sich rasch wandelnden KI-Landschaft Schritt zu halten“, fährt Holz fort. „Die richtigen Daten- und KI-Kompetenzen sind entscheidend, damit deutsche Unternehmen jeder Größe KI skalieren und auf europäischer Ebene wettbewerbsfähig bleiben können.“

Veranstaltungen zur Förderung von KI-Kompetenzen

Um mehr Kunden in der Region Schulungen zu den Themen Daten und KI anzubieten, wird das Unternehmen in diesem Frühjahr drei Databricks AI Days in der DACH-Region veranstalten, und zwar in Frankfurt, Lausanne und Wien.

Über Databricks

Databricks ist das Daten- und KI-Unternehmen. Mehr als 20.000 Organisationen weltweit – darunter adidas, AT&T, Bayer, Block, Mastercard, Rivian, Unilever und über 60 % der Fortune-500-Unternehmen – vertrauen auf Databricks, um Daten- und KI-Anwendungen, Analysen und Agenten zu entwickeln und zu skalieren. Databricks hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über mehr als 30 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen bietet eine einheitliche Plattform, die Lakebase, Genie, Agent Bricks, Lakeflow, Lakehouse und Unity Catalog umfasst. Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn, X, YouTube und Instagram.

Bild Dr Daniel Holz VP Central Europe Databricks

Quelle Kafka Kommunikation GmbH & Co KG