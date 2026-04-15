PM-International erreicht Top 5 im DSN Global 100 Ranking

PM-International steigt in die Top 5 weltweit auf

Das in Luxemburg ansässige Unternehmen PM-International zählt zu den weltweit führenden Direktvertriebsunternehmen in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Schönheit und baut seine Position weiter aus. Im aktuellen DSN Global 100 Ranking gehört das Unternehmen nun zu den fünf größten der Branche weltweit.

DSN Global 100 als wichtiger Branchenmaßstab

Die DSN Global 100 Liste gehört zu den wichtigsten Branchenrankings und listet die weltweit größten Direktvertriebsunternehmen auf Basis ihres Einzelhandelsumsatzes. Der Sprung in die Top 5 unterstreicht die kontinuierlich positive Entwicklung von PM-International und festigt die internationale Bedeutung des Unternehmens.

Sechsmal in Folge mit Wachstumspreis ausgezeichnet

Zudem wurde PM-International bereits zum sechsten Mal in Folge mit dem Bravo International Growth Award ausgezeichnet und ist damit das einzige Unternehmen in der Geschichte des Direktvertriebs, das diesen Meilenstein erreicht hat. Die Auszeichnung würdigt das international am schnellsten wachsende Unternehmen der Branche auf Grundlage der jährlichen Umsatzentwicklung.

Innovation und Qualität als Erfolgsfaktoren

Die Grundlage dieses Erfolgs bildet eine klare Ausrichtung auf Innovation, höchste Produktqualität und eine langfristige strategische Ausrichtung. Eine zentrale Rolle spielen dabei die FitLine Produkte von PM-International mit ihren wissenschaftlich entwickelten Nahrungsergänzungsmitteln, die gezielt Gesundheit, Fitness und Leistungsfähigkeit unterstützen.

Globales Netzwerk treibt Wachstum

Vertrieben werden die Produkte weltweit von Hunderttausenden Teampartnern. Ihr Engagement in der eigenen unternehmerischen Tätigkeit trägt wesentlich zum internationalen Wachstum des Unternehmens bei.

Rolf Sorg, Gründer und CEO von PM-International, betont die Bedeutung dieser Gemeinschaft und hebt hervor, dass der Erfolg maßgeblich auf dem Einsatz und der Leidenschaft der Teampartner basiert.

Weiterer Wachstumskurs und klare Ziele

Dank der starken globalen Gemeinschaft setzt die PM-International Gruppe ihren Wachstumskurs konsequent fort und erzielte im Jahr 2025 einen Einzelhandelsumsatz von über 4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seine Position unter den Top-Unternehmen der Branche weiter auszubauen.

Soziales Engagement als Teil der Unternehmensstrategie

Gleichzeitig versteht PM-International wirtschaftlichen Erfolg auch als Verantwortung. Mit jedem verkauften FitLine Produkt wird eine Stunde Leben für bedürftige Kinder gespendet. Über die Hilfsorganisation PM We Care unterstützt das Unternehmen weltweit mehr als 8000 Patenkinder sowie deren Familien durch nachhaltige Projekte.

Bild Vicki und Rolf Sorg

Quelle: PM Inernational AG