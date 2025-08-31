Sonntag, August 31, 2025
Bundesliga: Borussia Dortmund siegt souverän gegen Union Berlin

By UNITEDNETWORKER

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund hat am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen klaren 3:0-Sieg gegen Union Berlin eingefahren. Die Dortmunder dominierten das Spielgeschehen und nutzten ihre Chancen effizient. Serhou Guirassy erzielte zwei Tore, während Felix Nmecha den dritten Treffer beisteuerte.

Das Spiel begann mit einer starken Phase der Berliner, die jedoch ihre Möglichkeiten nicht nutzen konnten. Dortmund hingegen zeigte sich vor dem Tor kaltschnäuzig. Guirassy brachte die Gastgeber in der 44. Minute in Führung, nachdem er sich im Strafraum durchgesetzt hatte. In der zweiten Halbzeit erhöhte Guirassy in der 58. Minute auf 2:0, bevor Nmecha in der 81. Minute den Endstand herstellte.

Union Berlin konnte dem Druck der Dortmunder nicht standhalten und fand kaum Mittel, um die Abwehr der Gastgeber zu überwinden. Trotz einiger Wechsel und Bemühungen blieb der erhoffte Effekt aus. Dortmund hingegen kontrollierte das Spiel bis zum Schluss und sicherte sich verdient die drei Punkte.


Foto: Serhou Guirassy (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

