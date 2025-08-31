Sonntag, August 31, 2025
DFB-Pokal-Auslosung: BVB muss nach Frankfurt – Köln empfängt Bayern

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es zum Topduell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund.

Für den FC Bayern München, der erst spät das Weiterkommen in Wiesbaden klarmachen konnte, geht es derweil zum 1. FC Köln. Pokalschreck Arminia Bielefeld muss zu Union Berlin. Die einzigen verbliebenen Mannschaften aus dem Amateurtopf, FV Illertissen und Energie Cottbus, empfangen den 1. FC Magdeburg beziehungsweise RB Leipzig.

Die weiteren Paarungen: 1. FC Heidenheim – Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC, Hertha BSC – SV Elversberg, SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern, SV Darmstadt 98 – FC Schalke 04, FC Augsburg – VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg, SC Paderborn – Bayer 04 Leverkusen, 1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg – Holstein Kiel und FC St. Pauli – TSG 1899 Hoffenheim.


Foto: Fans von Eintracht Frankfurt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

