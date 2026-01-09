Bundesliga: Frankfurt und BVB trennen sich unentschieden

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) – Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben sich am Freitag zum Auftakt des 16. Bundesliga-Spieltags im Deutsche-Bank-Park nach einer spektakulären Partie mit 3:3 getrennt.

Die Gäste aus Dortmund erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung: Maximilian Beier traf in der 10. Minute nach einer schnellen Verlagerung über die rechte Seite zum 0:1. Frankfurt steigerte sich in der Folge und kam in der 22. Minute zum Ausgleich, als Can Uzun einen von Serhou Guirassy verursachten Foulelfmeter sicher verwandelte. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Felix Nmecha brachte den BVB in der 68. Minute erneut in Führung, ehe die Eintracht prompt antwortete: Debütant Younes Ebnoutalib glich in der 71. Minute zum 2:2 aus. In einer dramatischen Schlussphase schien Frankfurt das Spiel auf seine Seite zu ziehen, als Mahmoud Dahoud in der 2. Minute der Nachspielzeit zum 3:2 traf. Dortmund warf in der Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne und wurde belohnt: Carney Chukwuemeka erzielte in der 6. Minute der Nachspielzeit den späten Ausgleich und setzte damit den Schlusspunkt unter ein turbulentes Bundesliga-Spiel.



Foto: Carney Chukwuemeka (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

