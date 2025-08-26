Dienstag, August 26, 2025
spot_img
StartNachrichtenCDU-Haushaltspolitiker offen für Anhebung der Reichensteuer
Nachrichten

CDU-Haushaltspolitiker offen für Anhebung der Reichensteuer

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Im Streit um Einsparungen und höhere Steuern macht der CDU-Bundestagsabgeordnete und Haushaltspolitiker Andreas Mattfeldt der SPD ein Kompromissangebot. Wenn die SPD zu echten Sozialreformen bereit ist, könne man umgekehrt auch über eine Anhebung der sogenannten Reichensteuer sprechen, sagte Mattfeldt der „Bild“.

„Ich halte es persönlich für vertretbar, die sogenannte Reichensteuer zu erhöhen – aber nur, wenn im Gegenzug notwendige Sozialreformen umgesetzt werden“, so Mattfeldt. Er sei mit den bisherigen Vorhaben in der Wirtschafts- und Sozialpolitik „noch nicht zufrieden“.

Es gehe darum, das Sozialsystem „zukunftsfest“ zu machen, sagte Mattfeldt. „Ich will, dass wir weiterkommen. Damit die Mehrheit im Land merkt: Es geht voran.“ Er habe mit Personen gesprochen, die mehr als eine halbe Million Euro im Jahr verdienen. „Ihre Antwort war ausnahmslos: `Wir hätten kein Problem mit einer höheren Steuer, wenn echte Reformen folgen`“, erklärte der CDU-Politiker.

Mattfeldt geht damit auf Gegenkurs zu den Spitzen von CDU und CSU. Sowohl Friedrich Merz (CDU) als auch Markus Söder (CSU) lehnen eine höhere Belastung von Gut- und Topverdienern bislang ab.


Foto: Andreas Mattfeldt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Bericht: Berlin lässt Afghanen aus Pakistan einreisen
Nächster Artikel
Kassenverbandschef kritisiert Sozialpolitik der Bundesregierung
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing