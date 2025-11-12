CERPRO sichert sich knapp 2 Mio. € Pre-Seed-Finanzierung, um einen neuen Qualitätsstandard in der Fertigungsindustrie zu etablieren

CERPRO, ein KI-basiertes SaaS-Startup für industrielle Qualitätssicherung, hat in einer Pre-Seed-Runde rund 2 Mio. € eingesammelt. Lead-Investor ist seed + speed Ventures, mit D11Z als Co-Lead sowie Beteiligungen von EIT Manufacturing und Techstars. Mit QualiSpec automatisiert CERPRO die Erstellung von Prüfplänen aus technischen Zeichnungen und vernetzt Qualitätsdaten entlang der Lieferkette. Kunden berichten von bis zu 80 Prozent schnelleren Qualitätssicherungsabläufen. Das Kapital fließt in Produktentwicklung, Vertrieb und die Expansion in weitere europäische Märkte.

80 Prozent mehr Tempo, 30 Prozent weniger Fehler

Heute sind Konstruktion, Qualitätssicherung und Produktion in vielen Betrieben noch voneinander getrennt. Die Folge: Kunden von CERPRO berichten über Rückstände von mehreren Monaten in der Qualitätssicherung und im Wareneingang, weil Dokumentationen manuell mit Papier und Excel erstellt und geprüft werden müssen. Gleichzeitig entstehen bis zu 30 Prozent der Fertigungsprobleme nicht durch die Produktion selbst, sondern durch unzureichend erstellte Konstruktionszeichnungen.

QualiSpec, das erste Produkt von CERPRO, erkennt, interpretiert und strukturiert Merkmale aus technischen Zeichnungen automatisch, sodass Prüfpläne in einem Bruchteil der Zeit digital erstellt werden können. Seit dem Launch im Dezember 2024 nutzen über 100 Mittelständler aus Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Maschinenbau die Lösung und beschleunigen ihre Qualitätsprozesse um mehr als 80 Prozent bei deutlich sinkender Fehlerquote. Die Implementierung dauert dafür nur wenige Tage.

Qualitätssicherung und Nachverfolgbarkeit als Wettbewerbsvorteil

Die Fertigungsindustrie steht unter Druck: Fachkräftemangel, Kosten und höhere Qualitätsanforderungen erfordern lückenlose, messbare Prozesse. Die Automatisierung der Qualitätsprozesse wird so zum Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit und Transparenz in der Lieferkette. CERPRO treibt den Wandel von reaktiven Kontrollen zu einem intelligenten, vorausschauenden System.

Auf Basis des bestehenden KI-Modells wird die Technologie in Richtung Design und Konstruktion erweitert, um Optimierungen schon in der Entwicklung zu erkennen. Perspektivisch gibt die Software proaktiv Empfehlungen zur zeichnungs- und fertigungsgerechten Konstruktion. Gleichzeitig entsteht mit der Plattform eine Datenbasis, die OEMs und Zulieferer über Unternehmensgrenzen hinweg verbindet. Die Vision ist ein intelligentes Qualitätsnetzwerk, das die industrielle Zusammenarbeit auf ein neues Niveau hebt.

Stimmen zur Finanzierung

Frederik Frei, CEO CERPRO:

„Kaum ein Bereich in der Industrie ist so daten- und dokumentationsgetrieben wie Qualitätssicherung. Genau deshalb ist sie prädestiniert für den Einsatz von KI. Gemeinsam mit unseren neuen Partnern wollen wir unsere Technologie jetzt in die Breite bringen und zum verbindenden Qualitätsstandard zwischen OEMs und Zulieferern machen.“

Alexander Kölpin, Managing Director seed + speed Ventures:

„Wir investieren, weil CERPRO nicht nur Tempo, sondern auch Verlässlichkeit liefert: Zeichnung rein, klare Prüfberichte raus, ohne Zahlendreher. Das Ergebnis für die industrielle Fertigung sind Prüfdokumente und -abläufe, die auch in Bestandssysteme integriert werden können. Damit Erstteile schon beim allerersten Anlauf bestehen und Ausschuss sowie Reklamationen sinken, obwohl Arbeitszeit gespart wird. Das ist nachhaltiges Wachstum aus Qualität.“

Tom Villinger, Managing Director D11Z. Ventures:

„CERPROs künstliche Intelligenz setzt neue Maßstäbe in der Qualitätssicherung. Die Software senkt nicht nur Kosten, sondern hebt den gesamten Prüfprozess auf ein neues Niveau. Die starke Kombination aus präziser Analyse und hervorragender Nutzerfreundlichkeit hat uns als Investor überzeugt. CERPRO hat das Potenzial, sich als führende Technologie in der Qualitätssicherung zu etablieren.“

Bild Gründerteambild (v. l. n. r.): Henrik Pitz, Frederik Frei, Sascha Müller (c) Peter Mate

Quelle Maschmeyer Group MM Support GmbH