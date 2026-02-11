Mittwoch, Februar 11, 2026
Dax am Mittag weiter im Minus – Ölpreis steigt deutlich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag unter Schwankungen weiter im roten Bereich bewegt. Um 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.956 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy und Vonovia, am Ende Scout 24, Zalando und die Commerzbank.

„Die Dynamik an den europäischen Finanzmärkten nimmt vor der Publikation der US-Arbeitsmarktdaten etwas ab“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Es sind klare Tendenzen für Gewinnmitnahme erkennbar, insbesondere bei den Unternehmen, die heute Quartalszahlen vorgelegt haben.“ Eine Ausnahme stelle dabei Siemens Energy dar. „Diese konnten mit ihren Zahlen sogar noch die kühnste Annahme übertreffen. Bei den Aktien der Commerzbank mehren sich Gewinnmitnahmen nach den guten Quartalszahlen. Das Finanzinstitut kommt operativ zunehmend mehr in Schwung, das wurde jedoch im Vorfeld bereits größtenteils eingepreist.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1914 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8393 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 69,84 US-Dollar, das waren 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

