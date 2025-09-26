Freitag, September 26, 2025
Dax legt zum Handelsstart zu - Zinshoffnungen gedämpft
Nachrichten

Dax legt zum Handelsstart zu – Zinshoffnungen gedämpft

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Um 9:30 Uhr standen rund 23.650 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, das waren 0,5 Prozent mehr als bei Vortagesschluss.

Und das, obwohl viele Anleger nicht mit neuen Geldspritzen rechnen: „Bezüglich der Europäischen Zentralbank sind die Zinserwartungen gedämpft und Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der Zinssenkungspfad beendet ist“, heißt es am Freitag von Analysten der Helaba. „Einem Schritt bis zum Jahresende wird nur eine kleine Wahrscheinlichkeit von unter zehn Prozent beigemessen und auch darüber hinaus wird mit einem unveränderten Leitzinsniveau gerechnet.“

Papiere von Siemens, BMW und Münchner Rück setzten sich am Morgen an die Spitze der Kursliste und legten jeweils deutlich über ein Prozent zu, auch Continental und Mercedes waren unter den gefragtesten Werten. Daimler Truck wurden dagegen abgestoßen und verloren zu Handelsbeginn über drei Prozent – mutmaßlich wegen neuer Sorgen in Bezug auf die Zollpolitik der USA.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1676 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8565 Euro zu haben.


