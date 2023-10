DFB-Pokal: Kaiserslautern besiegt Köln

Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) – In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat der 1. FC Kaiserslautern mit 3:2 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Die Gastgeber gingen durch Treffer von Richmond Tachie (19. Minute), Kenny Redondo (47. Minute) und Marlon Ritter (65. Minute) in Führung.

Köln verkürzte anschließend durch Jan Thielmann (71. Minute) und Mark Uth (81. Minute). In der 79. Minute sah Kölns Eric Martel die zweite Gelbe Karte und musste das Spielfeld verlassen. In der 84. Minute kassierte Florian Kainz nach einer Grätsche einen Platzverweis, die Geißböcke spielten von da an in doppelter Unterzahl. Im Parallelspiel besiegte Gladbach Heidenheim mit 3:1.

Die Partien Bielefeld gegen Hamburg und Unterhaching gegen Düsseldorf gehen in die Verlängerung.



Foto: Spieler des 1. FC Kaiserslautern (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts