DFB-Pokal: Köln verpasst Viertelfinal-Sensation in Leverkusen

Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) – Im DFB-Pokal-Viertelfinale hat Bayer 04 Leverkusen zuhause gegen den 1. FC Köln in der Verlängerung mit 3:2 gewonnen und den Halbfinaleinzug gerade noch perfekt gemacht.

Zu Beginn konnte zunächst nicht gespielt werden, da Pyrotechnik aus dem Kölner Block neun Minuten lang das Spielfeld vernebelte. Danach ging es dann erst wirklich los und die Alonso-Elf übernahm erwartungsgemäß das Kommando. Der Effzeh verteidigte aber sehr diszipliniert.

So musste es in der 30. Minute ein Standard sein, der Bayer 04 die erste Großchance bescherte: Grimaldo ließ mit einem direkten Freistoß aus 20 Metern die Querlatte erzittern. In der 34. Minute hatte der Spanier aus dem Spiel heraus die Möglichkeit, überrascht schob er nach Frimpong-Hereingabe das Leder mit dem schwächeren rechten Fuß aber am rechten Eck vorbei.

In der achten Minute der Nachspielzeit führte jedoch auf einmal der Gast: Ljubicic bediente bei einem Konter links im Strafraum Downs, der sich durch Mukiele tankte und ins linke Eck einschießen konnte. Völlig überraschend lag nach der ersten Hälfte damit der Zweitligist vorne.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der amtierende Deutsche Meister den Druck, in der 54. Minute wurde er aber erneut eiskalt ausgekontert: Downs schickte dieses Mal Maina auf die Reise, der Mukiele vernaschte und ins linke Eck vollstrecken konnte.

Dieses Mal fand der Erstligist jedoch die perfekte Antwort: Wirtz legte in der 61. Minute nach einer artistischen Ballannahme für Schick auf und der Tscheche tunnelte Schwäbe im Gäste-Kasten zum Anschluss.

Danach trat die Werkself aber nicht mehr zwingend in Erscheinung, die Struber-Truppe warf sich in jeden Ball und ließ wenig zu. In der sechsten Minute der Nachspielzeit passierte es aber doch noch: Nach Halbfeldflanke von Frimpong stieg Schick nach oben und nickte das Leder ins linke Eck. Somit ging es in die Verlängerung.

In dieser belagerte der Meister den Gäste-Strafraum und hatte in der 98. Minute Erfolg: Eine Halbfeld-Flanke von Grimaldo drückte der eingewechselte Boniface aus wenigen Metern über die Linie. Die restliche Verlängerung ließ die Alonso-Elf vor allem den Ball laufen, die Geißböcke wirkten erschöpft.

In der 111. Minute schien dem FC aus dem Nichts doch noch der Ausgleich zu gelingen, nach Tigges-Pass stand Rondic bei seinem Treffer aber hauchdünn im Abseits. So mussten sich die Gäste am Ende nach großem Kampf doch geschlagen geben.



