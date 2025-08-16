Samstag, August 16, 2025
DFB-Pokal: Norderstedt unterliegt St. Pauli im Elfmeterschießen

Norderstedt (dts Nachrichtenagentur) – In der 1. Runde des DFB-Pokals hat Regionalligist Eintracht Norderstedt zuhause gegen den FC St. Pauli im Elfmeterschießen mit 2:3 verloren.

Die erste Chance der Partie hatte in der achten Minute Wahl, dessen Kopfball Huxsohl zur Parade zwang. Auch in der 21. und 31. Minute gegen Pereira Lange war der Keeper jeweils auf dem Posten.

19 Schüsse waren die Bilanz der ersten Hälfte, die Huxsohl nicht in den Kasten ließ, was das 0:0 zur Pause ermöglichte.

Auch in Durchgang zwei bot sich dieses Bild: Die Kiezkicker rannten an und der Torwart verhinderte mehrfach den Einschlag. In der 52. Minute scheiterte Sinani, Oppie in der 72. und wieder Sinani in der 73. Minute. In der 82. Minute rettete dann auch noch die Latte bei einem Schuss von Pereira Lange. Damit ging es in die Verlängerung.

Darin erspielte sich der Regionalligist gar ein Chancenplus: Brendel verfehlte in der 91. Minute aus wenigen Metern. In der 116. rettete Vasilj gegen Gross und in der zweiten Minute der Nachspielzeit hielt der St.-Pauli-Keeper auch gegen Ampofo aus kurzer Distanz.

Im Elfmeterschießen trafen Oppie, Sinani und Nemeth für St. Pauli, während für Norderstedt und Gross und Frahm erfolgreich waren, wodurch die Blessin-Elf eine Runde weiter war. Zudem hatten Wahl und Fujita für die Braun-Weißen verschossen, während bei der Eintracht Koch, Brendel und Behounek nicht verwandeln konnten.

Im Parallelspiel setzte sich zudem der FV Illertissen gegen den 1. FC Nürnberg mit einem 6:5-Sieg im Elfmeterschießen nach einem 3:3 in der regulären Spielzeit durch.


Foto: Nikola Vasilj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

