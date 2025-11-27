Erdbeben der Stärke 6,1 in Alaska

Anchorage (dts Nachrichtenagentur) – In Alaska hat sich am Donnerstag ein Erdbeben mittlerer Stärke ereignet.

Geologen gaben zunächst eine Stärke von 6,1 an. Diese Werte werden oft später korrigiert. Das Beben ereignete sich um 8:11 Uhr Ortszeit (18:11 Uhr deutscher Zeit) ca. 90 Kilometer entfernt von Anchorage.

Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Beben dieser Stärke können regelmäßig im Umkreis von bis zu 70 Kilometern Schäden anrichten.



Foto: US-Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts