Starke Impulse für die Zukunft der Wirtschaft

Cristina Frint verstärkt Vorstand des Fempreneur Clubs

Der Fempreneur Club, ein wachsendes Netzwerk für Frauen in Wirtschaft und Führung, verstärkt seinen Vorstand mit der international erfahrenen Unternehmerin, Philanthropin und Gründerin der Munay Group Cristina Frint. Mit diesem Schritt unterstreicht die Organisation ihre strategische Ausrichtung auf globale Vernetzung, nachhaltige Wirkung und ein neues Verständnis von Leadership.

Wien, 8. April 2026 In einem wirtschaftlichen Umfeld, das zunehmend von Komplexität, Unsicherheit und strukturellem Wandel geprägt ist, wird deutlich Klassische Führungsmodelle stoßen an ihre Grenzen. Leistungsdruck, Effizienzsteigerung und starre Hierarchien verlieren an Wirksamkeit gefragt sind neue Ansätze, die den Menschen ebenso in den Mittelpunkt stellen wie wirtschaftlichen Erfolg. Judith Niedl, Gründerin des Fempreneur Club, sieht darin einen grundlegenden Paradigmenwechsel „Nachhaltiger Erfolg ist kein Resultat von Druck, sondern von der inneren Ausrichtung und Klarheit der Führungskraft.“

Mit ihrem Konzept des Success in Alignment beschreibt sie eine neue Logik von Erfolg, bei der Resonanz zwischen Strategie, Unternehmenskultur und persönlicher Haltung zur zentralen Führungsaufgabe wird. Der Fempreneur Club fungiert dabei als Plattform für genau diesen Wandel und als Raum für Frauen, die Führung neu denken und gestalten wollen.

Internationale Perspektive für ein globales Netzwerk

Mit Cristina Frint gewinnt der Club eine Führungspersönlichkeit, die diese neue Form von Leadership seit Jahren international lebt. Ihre berufliche Laufbahn umfasst leitende Funktionen im Corporate und Investmentbanking ebenso wie ihre Tätigkeit als Unternehmerin, Business Angel und Gründerin der Munay Group, die sich auf nachhaltige, wirkungsorientierte Projekte spezialisiert hat.

Darüber hinaus engagiert sich Frint in den Vorständen der Mompreneur Society sowie des Center for Advocacy and Global Growth CAGG und bringt damit umfassende Erfahrung in der Förderung von Frauen sowie in sozialer und ökologischer Wirkung ein. „Ich glaube zutiefst an die Mission, die Judith mit Fempreneur geschaffen hat. Frauen in Wirtschaft, Führung und persönlicher Entwicklung zu unterstützen, liegt mir sehr am Herzen und dem Vorstand beizutreten fühlte sich wie eine natürliche Erweiterung dieses Engagements an“, erklärt Cristina Frint.

Strategische Rolle mit Fokus auf Wachstum und Wirkung

In ihrer neuen Funktion wird sich Frint insbesondere auf die internationale Expansion des Fempreneur Club, den Ausbau globaler Partnerschaften sowie die strategische Weiterentwicklung des Netzwerks konzentrieren. „Mein Ziel ist es, Türen für Kooperationen zu öffnen, Frauen über Kontinente hinweg zu vernetzen und Möglichkeiten zu schaffen, die sie sowohl beruflich als auch persönlich stärken“, so Frint.

Ihr Hintergrund im internationalen Bankwesen und ihre Arbeit mit globalen Organisationen haben ihr Engagement geprägt, starke wirtschaftliche Beziehungen zwischen den USA, Lateinamerika und Europa zu fördern, soziale Verantwortung zu stärken und für den Schutz der Umwelt einzutreten. Eine ihrer wegweisenden, über neun Länder der Amazonasregion erstreckenden Initiativen ist Corredor Creativo Amazónico. Sie verbindet kreative Gemeinschaften, indigenes Wissen, kulturelles Erbe und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in einem transnationalen Ökosystem. Das Projekt wurde auf der COP30 vorgestellt.

Gemeinsame Vision Frauen global stärken

Das gemeinsame Ziel von Judith Niedl und Cristina Frint ist klar definiert eine internationale Community aufzubauen, die Frauen stärkt, verbindet und ihnen neue Möglichkeiten eröffnet unabhängig von Branche, Standort oder Karrierestufe. „Führung bedeutet heute, Räume zu schaffen, in denen sich Potenziale entfalten können“, so Niedl. „Wenn die Energie der Führungskraft stimmt, folgt der wirtschaftliche Erfolg als logische Konsequenz.“ Cristina Frint ergänzt „Wir müssen erkennen, dass wir nicht alles alleine schaffen müssen. Gemeinschaft ist der Schlüssel sie ermöglicht es uns, zu wachsen, größer zu denken und echte Veränderung zu bewirken.“

Ein starkes Signal für die Zukunft der Wirtschaft

Mit der Erweiterung des Vorstands setzt der Fempreneur Club ein klares Zeichen Für eine Wirtschaft, die auf Verbindung statt Wettbewerb, auf Sinn statt reinen Output und auf nachhaltige Entwicklung statt kurzfristiger Optimierung setzt.

Bild Cristina Frint Bildcredits: Muna Group

Quelle Renate Kaiser